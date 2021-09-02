Nusret Çetinel kimdir kaç yaşında neden vefat etti? Ünlü oyuncu Nusret Çetinel'in hayatı hakkında bilgiler

Ünlü oyuncu Nusret Çetinel , 69 yaşında hayatını kaybetti. Bir çok dizi ve sinema projesinde yer alan Çetinel'in ölüm nedeni ile ilgili henüz bir açıklama gelmezken, hayatı yeniden gündeme geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan sanatçı son olarak TRT 1'in Ramazan ayına özel yayınladığı Mavera dizisinde yer almıştı.