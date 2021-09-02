Nusret Çetinel kimdir kaç yaşında neden vefat etti? Ünlü oyuncu Nusret Çetinel'in hayatı hakkında bilgiler
Nusret Çetinel'in hayatı, vefatının ardından gündeme geldi. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Nusret Çetinel, 69 yaşında yaşamını yitirdi. Sinema dünyasını yasa boğan ölüm haberini Oyuncular Sendikası sosyal medya üzerinden duyurdu. Behzat Ç., Muhteşem Yüzyıl ve İzmir Çetesi gibi dizilerde yer alan sanatçı, aynı zamanda Rafadan Tayfa, İbi gibi çizgi filmlerde seslendirmenlik de yapıyordu. Peki, Nusret Çetinel kimdir kaç yaşında neden vefat etti? İşte, ünlü oyuncu Nusret Çetinel'in hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Ünlü oyuncu Nusret Çetinel , 69 yaşında hayatını kaybetti. Bir çok dizi ve sinema projesinde yer alan Çetinel'in ölüm nedeni ile ilgili henüz bir açıklama gelmezken, hayatı yeniden gündeme geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan sanatçı son olarak TRT 1'in Ramazan ayına özel yayınladığı Mavera dizisinde yer almıştı.
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NUSRET ÇETİNEL KİMDİR?
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel, 26 Ocak 1952 tarihinde dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan Çetinel, bir çok sinema ve televizyon dizisinde yer aldı.
Ünlü oyuncu bir dönem Behzat Ç., Muhteşem Yüzyıl ve İzmir Çetesi gibi aynı anda yayında olan dizilerde rol alarak dikkat çekmişti.
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2011'de vizyona giren "Hür Adam" adlı sinema filminde yer alan Nusret Çetinel'in rol aldığı televizyon projelerinden bazıları ise şunlar; Bizim Evin Halleri, Sevda Kuşun Kanadında, Mavera, Aşk Ağlatır, Yağmurdan Sonra.
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Ünlü sanatçı 2011 yılında verdiği bir röportajında, seslendirme yaptığı projeler hakkında "Elm Sokağı Kabusları’ndaki Freddy Kruger ve Yıldız Savaşları’ndaki Yoda’nin sesleri benim! Çizgi film seslendirmeyi de çok severim, Bugs Bunny’daki Elmer’ı ben konuştum" demişti.