Nuri Alço: Hala kirada oturuyorum

Siz de şimdiki oyuncular gibi hiç bölüm başı ciddi rakamlar kazandınız mı?

Güldürmeyin beni! Tabii ki hayır! Bir de televizyonu açıyorum “Filanca ünlü” diyorlar. Yahu, ünlü olmak bu kadar kolay mı? Ne zaman ünlü oldu? Bizim niye haberimiz yok? Bu kadar mı ucuz ünlü olmak? Ünlü dediğin kişiyi herkes tanır. Kimse tanımıyor ama ünlü! Tek ünü bir kadınla aşk yaşamak ya da onu tokatlamak, dövmek...

Ozan Güven olayından mı bahsediyorsunuz?

Onun gibi çoğundan bahsediyorum. Bu kadar para kazanırsa bu gibi insanlar, saçma sapan bir ün sırtına yüklenirse kadınlara da böyle sıradan ve adice davranırlar. Çoğu paranın esiri olmuş. Şimdiki sözde ünlülerin çoğu sahte ün ve paraya kavuştu. Karşısındaki kadının ekonomik özgürlüğü yoksa sırtına biner de biner ama güçlü kadını kimse dövemez, adamı duman eder. Onun için kadınlar güçlü olmasını bilecek.

