Nuri Alço: Hala kirada oturuyorum

Neden sizi artık sinema ve dizilerde göremiyoruz?

Bu benim tercihim değil ki. Teklif gelmiyor. Sağlığım da görselliğim de yerinde. Her türlü aktörlük yeteneğine sahibim. Bize her filmde bir sürü rol var ama maalesef genç nesil, Yeşilçam sanatçılarına karşı garip bir tepki içinde. Neden cephe almış durumdalar bilemiyorum.Yeşilçamlı sadece ben değil, bütün oyunculara karşı aynı tavırdalar. Yeşilçam’dan oyunculara yer verildiği takdirde her şey daha güzel olacak. Televizyonda gördüğüm gençlerin oyunculukla ilgisi yok. Her projede aynı gıcık tipleri oynatıyorlar.