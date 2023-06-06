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Nurhan Damcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? Kantocu Nurhan Damcıoğlu'nun hayatı hakkında bilgiler

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#Nurhan Damcıoğlu Kimdir#Nurhan Damcıoğlu Kaç Yaşında#Nurhan Damcıoğlu Hayatı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 01:12

Nurhan Damcıoğlu kimdir, sorusu ölüm haberinin ardından magazin takipçilerinin gündemine geldi. Gelen habere göre Türk kantocu, ses sanatçısı ve tiyatro, sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti. İzmir'de yaşamını yitiren Nurhan Damcıoğlu'nun ölüm nedeninin kalp yetmezliği olduğu öğrenildi. Tiyatro oyunculuğu da yapan Nurhan Damcıoğlu, Çalıkuşu, Gergedan, Ekmek Parası gibi birçok oyunda yer aldı. Peki, Nurhan Damcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? İşte, Kantocu Nurhan Damcıoğlu'un hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/5Nurhan Damcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti Kantocu Nurhan Damcıoğlunun hayatı hakkında bilgiler

Kantocu Nurhan Damcıoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Yapılan açıklamaya göre ünlü sanatçı bugün İzmir'de kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Annesini girişimleriyle Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü çocuk bölümüne 9 yaşında başlayan ve çok küçük çağlarda tiyatro eğitimi alan Nurhan Damcıoğlu, Zeki Müren, Sevim Tuna ve Behiye Aksoy gibi isimlerle çalışma fırsatı buldu. İşte, Nurhan Damcıoğlu'nun hayatı ve biyografisinin ayrıntıları.

2/5NURHAN DAMCIOĞLU KİMDİR

NURHAN DAMCIOĞLU KİMDİR?

Nurhan Damcıoğlu 1 Mayıs 1941'de dünyaya geldi. Türk kantocu, ses sanatçısı ve tiyatro, sinema oyuncusudur.

9 çocuklu bir ailede doğdu. Annesini girişimleriyle Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü çocuk bölümüne 9 yaşında başladı ve böylece çok küçük çağlarda tiyatro eğitimi aldı. Bale dersleri aldı. Radyo Çocuk Kulübünde dokuz yıl çalıştı. 16 yaşından itibaren de Devlet Tiyatrosunda oynadı. Bu arada Ankara Cebeci Ortaokulundan mezun oldu. Cüneyt Gökçer'in yönlendirmesiyle 1965 yılında İstanbul’a geldi. İstanbul Tiyatrosu, Ayfer Feray Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Muammer Karaca Tiyatrosu, Mücap Ofluoğlu Topluluğu ile çalıştı. Kanto'yu ilk olarak Toto Karaca'dan dinledi. Mücap Ofluoğlu’nun teşviki ile 1969’da ilk olarak kanto türü şarkı söyledi. Ardından tiyatroyu tamamen bırakarak kendisini tümüyle kantoya verdi.

3/5Nurhan Damcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti Kantocu Nurhan Damcıoğlunun hayatı hakkında bilgiler

Bundan sonra Maksim Gazinosu'nda sahneye çıkmaya başladı. Burada Zeki Müren, Sevim Tuna ve Behiye Aksoy gibi isimlerle çalışma fırsatı buldu.

Ercan Yenseni ile kısa süren bir evlilik yaptı. Daha sonra 2. evliliğini tiyatrocu Attila Olgaç ile yapıp 10 yıl evli kaldı.

4/5Tiyatro oyunları

Tiyatro oyunları

Merdiven (oyun) : Nazım Kurşunlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1963

Çalıkuşu : Reşat Nuri Güntekin\Necati Cumalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1962

Vişne Bahçesi : Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1962

Gergedan : Eugène Ionesco - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1960

Ekmek Parası : Félicien Marceau - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1959

Dışardakiler : Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1957

5/5 Diskografi

Diskografi

1974 Belki Bugün Belki Yarın

1986 Zilli

1992 Tut Dedi Tuttu

1996 Kantolar

1998 İki Tık Tık Bir Şık Şık

Çingeneler (Turkuola 1175)

Direkler Arasında 12 Koca (Türküola 1069)

Disco Kanto (Turkuola 1376)

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