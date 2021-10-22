Nurgül Beyhan kimdir, nasıl öldü? Nurgül Beyhan cinayetinde son durum

Senem Beyhan aldatma iddiasına ne dedi? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Türkiye'nin gündemine oturan olay, 'aldatma şüphesi' ile bambaşka bir boyut kazandı. Yaşar Beyhan'ın kızı Senem Beyhan, "Böyle bir kadın gerçekten varsa ben kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Eğer bu işin içinden babam çıkarsa artık onu da tanımam" dedi.