Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Nur Ertürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Alişan ile Hayata Gülümse'nin konuğu Nur Ertürk hakkında bilgiler

#Nur Ertürk#Nur Ertürk Kimdir#Hayata Gülümse

Nur Ertürk gündemde yer alan isimlerden biri oldu. Alişan ile Hayata Gülümse’nin bugünkü konukları arasında Nur Ertürk de yer alıyor. Peki, Nur Ertürk kimdir, kaç yaşında, nereli?

1/2Nur Ertürk kimdir, kaç yaşında, nereli Alişan ile Hayata Gülümsenin konuğu Nur Ertürk hakkında bilgiler

Nur Ertürk, Alişan ile Hayata Gülümse’nin bugünkü konuklardan biri oldu. 1968 doğumlu olan Nur Ertürk daha önce Nur Ertürk’le Her Sabah isimli bir televizyon programının da sunuculuğunu yapmıştı.

2/2NUR ERTÜRK KİMDİR

NUR ERTÜRK KİMDİR?

Sivaslı olan Nur Ertürk 1968 yılında dünyaya geldi. 9 Çocuklu bir ailenin kızıdır. Okul hayatında başarılı olan Ertürk, Ankara’da Gazi Üniversitesini kazandı. Fakat ailesi şehir dışı istemediği için gidemedi. 1980'li yıllarda “İlvanlıyım” şarkısı ile çıkış yakaladı. Müzik kariyerini televizyonla devam ettiren sanatçı “Nur Ertürk’le Her Sabah” programını sundu. Televizyonda kadın kuşağı formatlarının başlamasına öncü oldu. 1992 yılında evlenen Nur Ertürk, 1993 yılında bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nur Ertürk#Nur Ertürk Kimdir#Hayata Gülümse