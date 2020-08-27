Nihat Hatipoğlu'nun son durumunu oğlu açıkladı - Nihat Hatipoğlu'na ne oldu, corona oldu iddiaları doğru mu?
Corona tanısıyla tedavi gördüğünü açıklayan Nihat Hatipoğlu'nun son durumunu oğlu açıkladı. Nihat Hatipoğlu'nun yoğun bakımda olduğu iddialarını yanıtlayan Osman Hatipoğlu, babasının son durumuyla ilgili de bilgilendirmede bulundu. Peki, Nihat Hatipoğlu'na ne oldu, son durumu nasıl, corona oldu iddiaları doğru mu?
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Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu babasının durumuyla ilgili dün akşam açıklama yaptı. 'Nihat Hoca yoğun bakımda mı' sorusuna cevap veren Osman Hatipoğlu şunları söyledi:Hocamızın durumu Allah’ın izniyle iyi. Birkaç gün önceye göre çok iyi. Yavaş yavaş eski haline dönmeye başladı. Evin içinde gezmeye başladı. Sizlerin duaları sayesinde… Gün içerisinde bir şeyler de paylaşacağız hocamızın kendini görüp duyacaksınız.Bu aralar bir haber dolaşıyor sosyal medyada ‘Nihat Hatipoğlu yoğun bakıma kaldırıldı’ diye kesinlikle böyle bir şeye itibar etmeyin.Hocamız evde Allah’a şükür sağlık durumu da çok iyi. Yoğun bakımda değil, hastanede kesinlikle değil. Böyle yalan haberler çok fazla yayılmaya başladı artık. Hocamızın sağlık durumunu çok çok kötü gösterdiler. Bunlar kesinlikle gerçek değil. Herkesten dua bekliyoruz, hocamızın sizlere çok selamı var.
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SOSYAL MEDYADA YAYILDI
Nihat Hatipoğlu ile ilgili sosyal medyada koronavirüs olduğuna dair iddialar ortaya atıldı. İddialar ardından önce sosyal medya hesabından ardından Nihat Hatipoğlu'dan açıklama geldi.
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DUALARINIZI RİCA EDİYORUZ
Nihat Hatipoğlu'nun resmi Facebook hesabından yapılan paylaşımda “Dostlar rahatsızım. Tedavi devam ediyor. Özel dua istiyorum bu akşam” ve “Ya şafi Hocamız tedavi görüyor. Duanızı rica ediyoruz.” açıklamasına yer yerildi.
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YAYILAN HABERLERE İTİBAR ETMEYİNİZ
Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu babasının durumuyla ilgili açıklama yaptı: Dostlar çok soran oldu. Hocamızın rahatsızlığı Covid-19 olup olmadığı belli olmadığı için kesin bir şey söylemiyoruz. Yayılan şeylere itibar etmeyiniz. Hocamız Allah’a binlerce kez hamd olsun ki iyiler. Sadece sizlerden daha iyi olması için dua bekliyoruz. Selam ve dua ile..
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NİHAT HATİPOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Nihat Hatipoğlu, bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı: Sevgili dostlar. Korona tanısı ile tedavi görüyorum. Evimde tedavi oluyorum.Sıkıntılı bir durum yok hamd olsun. Allah bana ve tedavi gören bütün hastalara şifa versin. Arayan, dua eden bütün dostlara teşekkür ederim. Allah hepinizi korusun
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NİHAT HATİPOĞLU BİYOGRAFİSİ
1955 Diyarbakır doğumlu. Diyarbakır, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'de Uşak İmam-Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı. Aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalında "Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü" adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında Doçent, 2012 Yılında da Profesör oldu.
1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam-Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı. Şu anda Dicle Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Hadis Ana bilim dalı Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Kanal A'da 5 yıl dini programları hazırlayıp sundu. Ayrıca Ankara'da yayın yapan iki yerel radyoda 10 yıldan bu yana aralıksız olarak haftalık yayınlarına halen devam etmektedir. 2004 yılında Ramazan ayında Flash tv'de , 2005 Ramazan ayında Star tv'de Sahur programını hazırlayıp sundu. 2006 yılında Star tv de "Dosta Doğru" programı sundu ve 2006 yılında Star Tv de iftar ve Sahur Programlarını sundu. Radyo ve televizyon izleyicileri iftar ve sahur programlarını 1.olarak seçti. Programları Türkiye'de birçok radyoda yayınlanmaktadır.2011 yılından itibaren atv de başlayan programları ile Halen atv'de Ramazan programı ve sonrasında da haftalık programları inşallah devam edecektir. Kırk civarında yayınlanmış kaset, CD, VCD'si bulunmaktadır. Yurtiçinde ve yurtdışında seri konferansları devam etmektedir. Yazı makaleleri, panel, Diyanet Dergisi , İslami Araştırmalar ve benzeri dergilerde yayınlandı. Hatipoğlu evli ve üç çocuk babasıdır.