Nihat Altınkaya (Nihat Alptuğ Altınkaya) kimdir, kaç yaşında, Survivor'da hangi yıl yarıştı? İşte Nihat Altınkaya hakkında bilgiler...

İstiklal Caddesi’nde yürürken tanıştığı kast ajansı sahibi “Gökçe Doruk Erten" sayesinde Funda Arar’ın ‘'Özledim’' şarkısının klibinde oynadıktan sonra iki kez mankenlik, iki kez de modellik yaptı. Daha sonra oyunculuk kariyeri başlayan Altınkaya, Belçika ortak yapımı Turkuaz filmi dâhil üç sinema filminde başrolde, çeşitli televizyon dizilerinde yardımcı karakter olarak yer almıştır. Sanatçı "Ekol Drama Sanat Evi"nde Ayla Algan ve İpek Bilgin gibi eğitmenlerden tiyatro sanatı eğitimi almıştır. Kağan Erturan’ın ilk uzun metraj filmi olan En Mutlu Olduğum Yer filminde Ezgi Asaroğlu ile başrolü paylaşmıştır.