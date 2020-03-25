Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu, Bodrum'da!

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, karantina günlerini doğayla baş başa geçiriyor… Güzel oyuncu ve eşi, Bodrum’da herkesten uzaktaki bir kır evinde virüsten korunuyor.
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Magazin dünyasının en doğal çiftlerinden Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, Coronavirüs salgınından korunmak için de gelenek bozmadı. Yaz aylarını karavanlarıyla Ege'yi gezerek geçiren çift, karantina günlerinde de Bodrum'da.
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Önceki gün eşiyle kaldıkları kır evinden bu pozunu paylaşan Neslihan Atagül, adeta huzur saçtı. Güzel oyuncunun hamakta verdiği poz kısa sürede beğeni rekoru kırdı. Neslihan Atagül'e "Karantinanın en doğal halini bulmuşsunuz" yorumları yağdı.Ünlü çift, buldukları her fırsatta kendilerini doğaya atıyor.
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DOĞAYLA BAŞ BAŞA
Koronavirüs salgını giderek yayılırken, tüm dünyada “evde kal” çağrıları yapılmaya başlandı. Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Tatlıtuğ da ölümcül virüsten korunmak amacıyla Kemerburgaz’da, orman içinde bulunan evlerine kapandı.
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YALNIZCA TELEFON
Yaklaşık 2 haftadır evden dışarı çıkmayan Başak ve Kıvanç Tatlıtuğ, dış dünyayla ilişkilerini kesti. Eve kimseyi kabul etmeyen çift, yakınlarıyla yalnızca telefon görüşmesi yapıyor.
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Doğa aşığı olan ve hayvanları çok seven ikili günlerini köpekleriyle ilgilenerek ve film izleyerek geçiriyor.
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ÇANAKKALE'DEKİ ÇİFTLİĞİNE YERLEŞTİ
Burak Hakkı giderek yayılan virüs salgınından korunabilmek için oğlu ve annesiyle beraber Çanakkale’deki çiftliğine yerleşti.Annesi ve oğlunu da alıp Gelibolu’nun Güneyli Köyü’nde bulunan çiftliğine giden Burak Hakkı, salgını ciddiye almayanları eleştirdi:
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: “Millet işin esprisinde. İtalya’nın durumu malum, bizde İtalya’nın yüzde 10’u kadar bile hastane yok. 1 ay sonrasını düşünemiyorum.” Ünlü oyuncu, “Ben bu süreyi oğlum ve annemle çiftlikte geçiriyorum. Tohum ekiyorum, bahçe işleriyle, tarımla uğraşıyorum. Kitap okuyorum, televizyon izliyorum ve gündemi takip edip doğru bilgilenmeye çalışıyorum” diye konuştu.
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Burak Hakkı ve oğlu Rüzgar, günlerini bahçe işleriyle ve hayvanlarıyla ilgilenerek geçiriyor.
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MARMARİS'E GİTTİ
Corona virüsü salgını sonrası oyuncu Umut Kurt da İstanbul'u terk etti. Marmaris, Bozburun'a giden ünlü oyuncu izole bir hayat sürüyor.