Nejat Uygur ölüm yıldönümünde anılıyor... Nejat Uygur ne zaman öldü?

Profesyonel tiyatroya 1949 yılında başladı



Tiyatroya profesyonel anlamda 1949 yılında "Nejat Uygur Tiyatrosu" ile başlayan Uygur, kendisi gibi tiyatrocu olan Necla Uygur ile 1952 yılında evlendi. Sanatçının Ahmet, Kemal, Behzat, ikiz kardeşler Süheyl ve Süha olmak üzere 5 çocuğu dünyaya geldi.



Oğullarından Süheyl ve Behzat Uygur babalarının yolundan giderek tiyatro sanatçısı oldu. Süha Uygur ise halen Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevini sürdürmektedir.



Sanat hayatı boyunda 50'den fazla ödül aldı



Uygur, başta Altın Kelebek TV Yıldızları Yarışması kapsamındaki "Tiyatroya Destek Yılı Özel Ödülü", Kemal Sunal Kültür Sanat Ödülü kapsamında "En İyi Tiyatrocu", 22. Avni Dilligil Tiyatro Ödülleri'nde "Belkıs Dilligil Onur Ödülü" olmak üzere 50'yi aşkın ödülün sahibi oldu.



Uygur, 2007 senesinde beyin damarlarında oluşan tıkanıklık sebebiyle kısmi felç geçirdi. 18 Kasım 2013'te solunum yetmezliği sebebiyle, 86 yaşında vefat eden Nejat Uygur Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.