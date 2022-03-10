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Nazan Şoray kimdir, kaç yaşında? Nazan Şoray’ın filmleri ve biyografisi

#Nazan Şoray#Nazan Şoray Filmleri#Türkan Şoray

Nazan Şoray merak edilen isimlerden biri oldu. Alişan ile Hayata Gülümse’nin bugün konuğu Nazan Şoray oldu. Türk sinemasının önemli oyuncularından Türkân Şoray'ın kız kardeşi olan Nazan Şoray, sinema oyunculuğundan şarkıcılığa geçiş yapmıştır. Peki, Nazan Şoray kimdir, kaç yaşında?

1/2Nazan Şoray kimdir, kaç yaşında Nazan Şoray’ın filmleri ve biyografisi

Nazan Şoray’ın kaç yaşında olduğu ve filmleri merak ediliyor. Türkan Şoray’ın kız kardeşi olan Nazan Şoray, 19 Ocak 1954 tarihinde dünyaya geldi. Başlıca bilinen filmleri Acı Günler ve Balayı’dır.

2/2NAZAN ŞORAY KİMDİR

NAZAN ŞORAY KİMDİR?

Türk ses sanatçısı Nazan Şoray, 19 Ocak 1954 tarihinde dünyaya geldi. Devlet demir yollarında memur olan Çerkez kökenli Halit Şoray ve ev hanımı Meliha Şoray'ın kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Türk sinemasının önemli oyuncularından Türkân Şoray'ın kız kardeşi olan Nazan Şoray, Sinema oyunculuğundan şarkıcılığa geçiş yapmıştır. Birçok filmde küçük yaşta rol alan Nazan Şoray toplam 28 filmde rol almıştır. Başlıca bilinen filmleri Acı Günler ve Balayı’dır. Müzik kariyerindeki ilk çıkışını Selami Şahin imzalı "Sana Merhaba Dedim"le yaptı. Daha sonra 45'lik plakların artık satmaz olduğu günlerde piyasaya çıkan Barış Manço bestesi "Hal Hal" ile o günlerde kayda değer bir ticari başarı yakaladı. Nazan Şoray, 1990'ların ikinci yarısından sonra müzik kariyerini noktalamıştı. Ancak 2011 yılında Mültecin Olayım isimli albümü ile müziğe geri döndü.

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#Nazan Şoray#Nazan Şoray Filmleri#Türkan Şoray