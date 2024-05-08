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Nalan filminin konusu ne, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

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#Nalan#Nalan Filmi Konusu#Nalan Nerede Çekildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 12:01

Başrollerini Açelya Topaloğlu, Sergen Deveci ve Berna Koraltürk’ün paylaştığı Nalan filmi 8 Mayıs Çarşamba akşamı Star Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Filmin yönetmenliğini ve senaryosunu Fatih Mutlu üstleniyor. Nalan, ünlü bir sabah programı sunucusu olan Nalan'a, bir anda sorulan her soruya düşündüğünün tersine cevaplar vermesi garipliğinin musallat olması sonucu gelişen olayları konu ediniyor. Peki, Nalan filminin konusu ne, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

1/4Nalan filminin konusu ne, oyuncuları kimler, nerede çekildi

8 Mayıs Çarşamba akşamı Star Tv’de ekranlara gelen Nalan filmi konusu ve oyuncuları ile ekran karşısındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Filmin yönetmen koltuğunda Fatih Mutlu otururken başrolleri Açelya Topaloğlu, Sergen Deveci ve Berna Koraltürk paylaşıyor. Nalan, yaşadığı kaza sonrası bıraktığı sabah programlarına geri dönen genç bir kadının hikayesini konu ediyor.

2/4NALAN FİLMİ KONUSU

NALAN FİLMİ KONUSU

Nalan Kazak, sabah programlarının rekortmen sunucusudur. Ancak yaşadığı bir kaza onun programını bırakmasına neden olur. Aradan geçen 2 yılın ardından Nalan, yeniden sabah programlarına başlamaya karar verir. İlk programında Nalan’ın eski sevgilisi rapçi Talat da vardır. Program başladıktan bir süre sonra Nalan'da bir tuhaflık hissedilir. Nalan, kendisine sorulan tüm sorulara düşündüğünün tam tersi cevaplar verir. Yaşanan bu kriz sonucu kanaldan kovulan Nalan, halktan da tepki alır. İçine düştüğü bu tuhaf durumdan kurtulmak isteyen Nalan, çevresindeki insanların desteğine ihtiyaç duyar.

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3/4NALAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ

NALAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Nalan filmi İstanbul'un farklı mekanlarında çekildi. Yönetmen Mutlu, çekimlerin "İstanbul'un bir ucundan bir ucuna, çok farklı mekanlarda" gerçekleştiğini belirtti ve Nalan'ın bir İstanbul filmi olduğunu vurguladı.

4/4NALAN FİLMİ OYUNCULARI

NALAN FİLMİ OYUNCULARI

Oyuncular

Açelya Topaloğlu

Sergen Deveci

Berna Koraltürk

Bülent Alkış

Bahtiyar Engin

Birsen Dürülü

Hünkar Nihal Konar

Taha Ünal

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#Nalan#Nalan Filmi Konusu#Nalan Nerede Çekildi

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