Nalan filminin konusu ne, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

NALAN FİLMİ KONUSU

Nalan Kazak, sabah programlarının rekortmen sunucusudur. Ancak yaşadığı bir kaza onun programını bırakmasına neden olur. Aradan geçen 2 yılın ardından Nalan, yeniden sabah programlarına başlamaya karar verir. İlk programında Nalan’ın eski sevgilisi rapçi Talat da vardır. Program başladıktan bir süre sonra Nalan'da bir tuhaflık hissedilir. Nalan, kendisine sorulan tüm sorulara düşündüğünün tam tersi cevaplar verir. Yaşanan bu kriz sonucu kanaldan kovulan Nalan, halktan da tepki alır. İçine düştüğü bu tuhaf durumdan kurtulmak isteyen Nalan, çevresindeki insanların desteğine ihtiyaç duyar.