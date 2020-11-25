Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Kasım ayı nakdi ücret desteği sorgulama ekranı
Nakdi ücret desteği kasım ayı ödeme tarihi için son dakika açıklamalar takip ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pandemi döneminde, ücretsiz izne ayrılan çalışanlara verilen nakdi ücret ödemesi vatandaşların banka hesaplarına ya da PTT aracılığı ile yatırılıyor. En son 9 ve 10 Kasım tarihlerinde ödenen nakdi ücret desteği sorgulamaları e devlet üzerinden yapılacak. Peki, kasım ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İşte, ücretsiz izin desteği olarak da bilinen nakdi ücret desteği sorgulama ekranı.
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Nakdi ücret desteği çalışanların yakından ilgilendiriyor. Ücretsiz izne ayrılan çalışanların faydalandığı nakdi ücret desteği her ay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeniyor. Fesih kısıtıyla beraber uzatılan nakdi ücret desteğinin bu ay hesaplara yatacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmazken ödemelerin aralık başında yapılması bekleniyor. İşte, ayrıntılar.
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NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekim ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Kasım’da başlayacağını duyurmuştu. "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 9 ve 10 Kasım tarihinde yapılacak." ifadesini kullanan Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatmıştı.
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Kasım ayı nakdi ücret desteği ödeme tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ödemelerin Aralık ayının ilk haftasında yapılması tahmin ediliyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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NAKDİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?
Ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı için İŞKUR giriş bilgileri ya da E-Devlet şifresine sahip olmak yeterli. İlk kez e Devlet şifresi alacakların ise PTT’ye başvurması gerekiyor. Nakdi destek ödeme bilgilerini sorgulamak için E-Devlet girişi yapan vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerini sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.