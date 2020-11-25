MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriNakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Kasım ayı nakdi ücret desteği sorgulama ekranı
GeriEkonomi Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Kasım ayı nakdi ücret desteği sorgulama ekranı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Haber Giriş: 25 Kasım 2020 - 00:01 | 

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Kasım ayı nakdi ücret desteği sorgulama ekranı

Nakdi ücret desteği kasım ayı ödeme tarihi için son dakika açıklamalar takip ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pandemi döneminde, ücretsiz izne ayrılan çalışanlara verilen nakdi ücret ödemesi vatandaşların banka hesaplarına ya da PTT aracılığı ile yatırılıyor. En son 9 ve 10 Kasım tarihlerinde ödenen nakdi ücret desteği sorgulamaları e devlet üzerinden yapılacak. Peki, kasım ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İşte, ücretsiz izin desteği olarak da bilinen nakdi ücret desteği sorgulama ekranı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Nakdi ücret desteği çalışanların yakından ilgilendiriyor. Ücretsiz izne ayrılan çalışanların faydalandığı nakdi ücret desteği her ay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeniyor. Fesih kısıtıyla beraber uzatılan nakdi ücret desteğinin bu ay hesaplara yatacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmazken ödemelerin aralık başında yapılması bekleniyor. İşte, ayrıntılar.

2NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK
Abone Olgoogle-news

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekim ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Kasım’da başlayacağını duyurmuştu. "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 9 ve 10 Kasım tarihinde yapılacak." ifadesini kullanan Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatmıştı.

3
Abone Olgoogle-news

Kasım ayı nakdi ücret desteği ödeme tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ödemelerin Aralık ayının ilk haftasında yapılması tahmin ediliyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

4NAKDİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR
Abone Olgoogle-news

NAKDİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı için İŞKUR giriş bilgileri ya da E-Devlet şifresine sahip olmak yeterli. İlk kez e Devlet şifresi alacakların ise PTT’ye başvurması gerekiyor. Nakdi destek ödeme bilgilerini sorgulamak için E-Devlet girişi yapan vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerini sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

5SÜRE UZATILDI MI
Abone Olgoogle-news

SÜRE UZATILDI MI?

Bakan Selçuk, yaptığı paylaşımda, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz.

Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ’ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı" ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi