Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Kasım ayı nakdi ücret desteği sorgulama ekranı

Nakdi ücret desteği çalışanların yakından ilgilendiriyor. Ücretsiz izne ayrılan çalışanların faydalandığı nakdi ücret desteği her ay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeniyor. Fesih kısıtıyla beraber uzatılan nakdi ücret desteğinin bu ay hesaplara yatacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmazken ödemelerin aralık başında yapılması bekleniyor. İşte, ayrıntılar.