Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İŞKUR Ekim ayı nakdi ücret desteği (ücretsiz izin desteği) sorgulama ekranı
Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Ekim ayı nakdi ücret desteği ödeme tarihi gündemde yer almaya devam ediyor. Ücretsiz izne ayrılan ancak işsizlik maaşı alamayan çalışanlara her ay ödenen nakdi ücret desteği ekim ayı ödemelerinde beklenen açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk nakdi ücret ödemelerinin vatandaşların banka hesaplarına ya da PTT aracılığıyla ilerleyen günlerde yapılacağını bildirdi. Ücretsiz izin desteği e devlet üzerinden sorgulanabilecek. İşte, ekim ayı nakdi ücret desteği ödeme tarihi ve sorgulama ekranı.
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Nakdi ücret desteği ekim ayı ödeme tarihi için son dakika açıklama geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nakdi ücret ödemelerinin 9 Kasım’da başlayacağını duyurdu. Nakdi ücret ödemelerinin yatıp yatmadığı e devlet üzerinden sorgulanıyor. Diğer yandan bir milyon 976 bin kişiye sağlanan ücretsiz izin desteği, Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak 2 ay daha uzatılmıştı. İşte, ekim ayı nakdi ücret desteği ödemeleriyle ilgili ayrıntılar.
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NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekim ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Kasım’da başlayacağını duyurdu.
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi.
Bakan Selçuk “Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 9 ve 10 Kasım tarihinde yapılacak” ifadelerini kullandı.
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“Yeni normal sürecinde temel amacımız istihdamı korumak" diyen Bakan Selçuk, “Nakdi Ücret Desteğimiz ile çalışanlarımızı istihdamın içinde tutmak istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Selçuk, fesih kısıtının Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 17.01.2021 tarihine kadar uzatıldığını da hatırlattı.
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NAKDİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?
Ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı için İŞKUR giriş bilgileri ya da E-Devlet şifresine sahip olmak yeterli. İlk kez e Devlet şifresi alacakların ise PTT’ye başvurması gerekiyor. Nakdi destek ödeme bilgilerini sorgulamak için E-Devlet girişi yapan vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerini sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, kısa çalışma ödeneğinin ve işten çıkarma yasağının 2 ay uzatılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.Bakan Selçuk, yaptığı paylaşımda, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz.
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Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ’ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı" ifadelerini kullandı.