Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İŞKUR Ekim ayı nakdi ücret desteği (ücretsiz izin desteği) sorgulama ekranı

Nakdi ücret desteği ekim ayı ödeme tarihi için son dakika açıklama geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nakdi ücret ödemelerinin 9 Kasım’da başlayacağını duyurdu. Nakdi ücret ödemelerinin yatıp yatmadığı e devlet üzerinden sorgulanıyor. Diğer yandan bir milyon 976 bin kişiye sağlanan ücretsiz izin desteği, Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak 2 ay daha uzatılmıştı. İşte, ekim ayı nakdi ücret desteği ödemeleriyle ilgili ayrıntılar.