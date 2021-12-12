Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında, nereli? Nagihan Karadere Survivor 2022 All Star kadrosunda!

Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında ( Merve Aydın, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) gümüş madalya kazanmıştır gümüş madalya kazanan Türk millî takımında yer aldı, ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.



2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele eden Karadere, hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan elemelerde 4. seride yarışmak için pistteki yerini aldı. 4 numaralı kulvarda yerini aldıktan sonra tabanca sesini duymadan çok önce koşmaya başlayınca hakem tarafından yarış dışı bırakıldı.