Murat Tolga Şen kimdir, kaç yaşında, nereli? Murat Tolga Şen'in hayatı ve biyografisi

MURAT TOLGA ŞEN KİMDİR?

Murat Tolga Şen, 1973 yılında Amasya’da doğdu. Uzun yıllar film ve televizyon eleştirmenliği yapan Murat Tolga Şen aynı zamanda oyunculuk yapıyor. Şen, filmler üzerine yazmaya 2003 yılında başladı. Ardından 'Öteki Sinema' sitesini kurdu ve yayın yönetmenliğini üstlendi. Murat Tolga Şen, 2010 yılında beyazperde.com sitesi için film kritikleri yazmaya başladı. Bunun dışında pek çok sinema dergisinde eleştirmenliğe devam etti.