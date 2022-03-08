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Murat Tolga Şen kimdir, kaç yaşında, nereli? Murat Tolga Şen'in hayatı ve biyografisi

#Murat Tolga Şen#Murat Tolga Şen Kimdir#Murat Tolga Şen Hayatı

Yazar ve sinema eleştirmeni Murat Tolga Şen, katıldığı 2. Sayfa programında son dönemlerde ard arda çıkan filmlere yorumlarda bulundu. Başarılı ve yerinde eleştirileriyle takip edilen Murat Tolga Şen, kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Murat Tolga Şen'in hayatı ve biyografisi...

1/3Murat Tolga Şen kimdir, kaç yaşında, nereli Murat Tolga Şenin hayatı ve biyografisi

Sinema ve televizyon eleştirmeni Murat Tolga Şen, son zamanlarda büyük yankı uyandıran Bergen, Dilber Ay, Pera Palas'ta Gece Yarısı gibi yapımları canlı yayında yorumladı. Pera Palas'ta Gece Yarısı için eleştirilerde bulunan Şen, Bergen filmindeki başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'ı tebrik ettiğini söyledi.

2/3MURAT TOLGA ŞEN KİMDİR

MURAT TOLGA ŞEN KİMDİR?

Murat Tolga Şen, 1973 yılında Amasya’da doğdu. Uzun yıllar film ve televizyon eleştirmenliği yapan Murat Tolga Şen aynı zamanda oyunculuk yapıyor. Şen, filmler üzerine yazmaya 2003 yılında başladı. Ardından 'Öteki Sinema' sitesini kurdu ve yayın yönetmenliğini üstlendi. Murat Tolga Şen, 2010 yılında beyazperde.com sitesi için film kritikleri yazmaya başladı. Bunun dışında pek çok sinema dergisinde eleştirmenliğe devam etti.

3/3Murat Tolga Şen kimdir, kaç yaşında, nereli Murat Tolga Şenin hayatı ve biyografisi

Oyunculuk da yapan Murat Tolga Şen, 7 yıldır Okan Bayülgen'in yönettiği Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası'nda rol alıyor.

Aynı zamanda lisanslı bir yelken sporcusu olan Murat Tolga Şen, bir dönem TYF (Türkiye Yelken Federasyonu) yarış fotoğrafçılığı görevini üstlendi. Veteran bir sporcu olarak yelkenle ilgilenmeye devam eden Şen'in, Pirat sınıfında Türkiye dereceleri var.

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