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Murat Özer kimdir, kaç yaşındaydı? Murat Özer ve eşi Feride Çetin hakkında bilgiler

#Murat Özer#Feride Çetin#Murat Özer Feride Çetin

Murat Özer ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Hürriyet Sinema yazarı Uğur Vardan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘Benim yakışıklı, zeki, her daim güleç, ele avuca sığmaz, hayat dolu arkadaşım… Dokunduğun her insandaki derin izlerinle hep hatıralarımızda olacaksın… Tüm sevenlerinin başı sağ olsun… / Murat Özer’ dedi. Peki, Murat Özer ve eşi Feride Çetin kimdir?

1/3Murat Özer kimdir, kaç yaşındaydı Murat Özer ve eşi Feride Çetin hakkında bilgiler

Murat Özer’in hayatını kaybettiği açıklandı. Hürriyet Sinema yazarı Uğur Vardan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sinema eleştirmeni Murat Özer’in hayatını kaybettiğini duyurdu. Bir süredir tedavi gören Murat Özer, 2019 yılında oyuncu Feride Çetin ile nikah masasına oturmuş, çiftin kızları 'Hayat' ise Haziran 2020'de dünyaya gelmişti.

2/3MURAT ÖZER KİMDİR

MURAT ÖZER KİMDİR?

Türk sinema eleştirmen olan Murat Özer 1966 doğumlu. Sinema Yazarları Derneğine 1994'te üye olan Özer, başta Radikal Gazetesi olmak üzere kimi yayın organlarında sinema üzerine eleştiri yazıları yazdı. Bir dönem DIGITURK'te görev aldı. 2007 yılı itibarıyla Empire Türkiye dergisinin yayın danışmanı olarak görev yaptı.Bir süredir tedavi gören Murat Özer, 2019 yılında oyuncu Feride Çetin ile nikah masasına oturmuş, çiftin kızları 'Hayat' ise Haziran 2020'de dünyaya gelmişti.

3/3FERİDE ÇETİN KİMDİR

FERİDE ÇETİN KİMDİR?

Feride Çetin, 5 Kasım 1980 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Bulgaristan göçmenidir. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölümü’nden mezun olmuştur.

İki Genç Kız filminin setinde Ataman tarafından keşfedilip filmin başrolüne seçilmiş ve büyük beğeni toplayan Behiye karakterini canlandırarak oyunculuk macerasına başlamıştır. Oyunculuğun yanı sıra çevirmenlik, dergicilik, gazetecilik deneyimi de olan genç oyuncunun kendisinin yönettiği 15 kadar kısa filmi de bulunmaktadır.

Eve Dönüş, Anneler ve Kızları, Aşk ve Ceza, Yalancısın Sen ve Hatırla Sevgili dizilerinde rol alan Feride Çetin ayrıca Atv ekranlarında yer alan Hercai dizisinde Zehra karakterine hayat verdi.

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