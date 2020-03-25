Müge Anlı'ya konu Özcan Eren olayında son durum - Özcan Eren'in katili bulundu mu?
Müge Anlı programıyla ortaya çıkan Özcan Eren cinayetiyle ilgili kan donduran ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Müge Anlı, ceset parçaları değişik baraj göllerinde bulunan Özcan Eren'in vücut bütünlüğünün tamamlandığını açıklamıştı. Peki Özcan Eren’in katili ortaya çıktı mı, cinayetinin faili olarak tutuklu bulunan katil zanlısı Mehmet Tahta’dan itiraf geldi mi? İşte Soma'da kaybolan Özcan Eren olayında son durum…
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İsmail ve Hatice Eren çifti, şubat ayında Manisa Soma'dan kaybolan 22 yaşındaki oğulları Özcan Eren'i bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Manisa Soma'daki kan donduran Özcan Eren cinayetiyle ilgili gelişmeler Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı. Özcan Eren'in, kaybolduktan sonra dedesi Şaban Eren'in evine bırakılan bir fidye mektubu dikkat çekmiş, mektubunun talihsiz genç tarafından yazıldığı düşünülse de sonraki gelişmeler korkunç bir cinayeti ortaya çıkarmıştı.
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Sevişler Mahallesi'nde baraj gölü kıyısında geçen 14 Mart günü vatandaşlar omuz bölgesinden kesilmiş insan kolu buldu. İhbar üzerine harekete geçen Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Polis ve jandarma, kesik kolun Bayat Mahallesi'nden kaçırılan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Özcan Eren'e ait olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştı.
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Bunun üzerine jandarma ve polis, ortak operasyonla veteriner hekim Tahta'yı yakaladı. Gözaltına alınan Tahta, ifadesinde Özcan Eren'in dedesine gönderilen fidye mektubunu yazdığını ancak cinayeti kendisinin işlemediğini söyledi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tahta tutuklandı. Kesik kola ait cesedin bulunması için Sevişler Baraj Gölü'nde 17 Mart günü yapılan ve 3 saat süren arama çalışmalarında kesik baş ile ayak ve bacak parçaları, ertesi gün de bacak parçası bulundu.
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VETERİNER İKİNCİ SORGUSUNDA İFADE DEĞİŞTİRMİŞ
Öte yandan veteriner hekim Mehmet Tahta'nın Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ilk ifadesinde "Özcan Eren, dükkanıma gelip oturdu. Onun dışında bir yere gitmedik" dediği, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki ikinci ifadesinde ise farklı anlatımlarda bulunduğu ortaya çıktı.
Tahta'nın ikinci sorgusunda Eren'in otomobilinde olduğunu gösteren görüntülerinin gösterilmesi üzerine "Dükkanımda sadece oturmadı, rahatsızlanan bazı hayvanlara bakmak için birlikte kırsal mahallelere gittik. MOBESE kameralarındaki görüntüler bunlar olabilir. İlk olarak Ilgındere Mahallesi'ne ardından Yağcıllı Mahallesi'ne gittik. Yağcıllı Mahallesi'ndeki hayvan doğumunda yanımdaydı. Sonra götürüp, Bayat Mahallesi'ne bıraktım. Ondan sonra da görmedim" dediği öğrenildi.
Yine ilk ifadesinde Eren'in dedesine gönderilen fidye mektubundan bilgisi olmadığını söylediği ikinci ifadesinde ise "Mektubu Özcan Eren'le birlikte hazırladık. Kendisi benden yardım istedi. Bunun üzerine ofisimdeki bilgisayarıma bağlı yazıcıdan mektubun çıktısını aldım. Metni ben yazmadım ama dedesinin evinin önüne ben attım" dediği de öğrenildi.