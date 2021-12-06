Müge Anlı'nın doğum günü ne zaman? İşte doğum günü kutlamaları başlayan Müge Anlı'nın yaşı ve doğum tarihi
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucusu Müge Anlı, aralık ayında doğan ünlülerden. Sosyal medya adresinden "Veee Aralık ayı geldi, doğum günü kutlamaları başladı" notuyla paylaşım yapan Müge Anlı’nın doğum tarihi ve yaşı merak konusu oldu. Peki, Müge Anlı'nın doğum günü ne zaman? İşte doğum günü kutlamaları başlayan Müge Anlı'nın yaşı ve doğum tarihi
Uzun süredir doğum gününü ekranlarda kutlayan Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak Top Secret programıyla Kanal 6'da başlayan Müge Anlı magazin sunuculuğuna Kanal D ve atv gibi kanallarda devam ett
2006-2008 yılları arasında magazinci Şenay Düdek ve Pakize Suda ile Kanal D'de Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Uzun yıllar Vatan Gazetesi'nin magazin müdürlüğünü üstlendi. 2008 yılında Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır.
Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi. 2019 yılında atv'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yaz tatilindeyken Güven Bana isimli bilgi yarışmasını sundu.