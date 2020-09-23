Müge Anlı ne zaman, kaç yılında başladı?

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Hüseyin Coşkun'un üstlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert, 2008 yılından bu yana atv'de sabah kuşağında yer alıyor. Kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı programda Müge Anlı'ya Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, Avukat Rahmi Özkan ve Adli Tıp Uzmanı Şevki eşlik ediyor.