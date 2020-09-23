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Televizyon
Haber Giriş: 23 Eylül 2020 - 10:24 |  

Müge Anlı ne zaman, kaç yılında başladı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 23 Eylül 2020 tarihinde ekran macerasında 2 bin 500 Bölümü geride bıraktı. Yıllardır ekibiyle birlikte ekranlarda olan Müge Anlı, çalışma arkadaşlarına teşekkür etti ve bugüne kadar yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Peki, Müge Anlı ne zaman, kaç yılında başladı?

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Yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Hüseyin Coşkun'un üstlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert, 2008 yılından bu yana atv'de sabah kuşağında yer alıyor. Kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı programda Müge Anlı'ya Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, Avukat Rahmi Özkan ve Adli Tıp Uzmanı Şevki eşlik ediyor.

2MÜGE ANLI HAKKINDA
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MÜGE ANLI HAKKINDA

19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne başladığı yıl; Kanal 6’da staja başladı Staj yaparken kısa sürede kadroya alındı; yönetmen yardımcısı oldu. Kenan Erçetingöz’ün teklifi üzerine magazin gazeteciliğine başladı.

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Anlı’nın 1993 yılında evlenip 2008 yılında boşandığı Gazeteci Burhan Akdağ ile evliliğinden şimdilerde 16 yaşında olan bir kızı var.

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