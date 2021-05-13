Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün yok mu? Atv yayın akışında dikkat çeken detay

Yayınlanan son bölümde Müge Anlı, hayırsever insanlara tablet ve tekerlekli sandalye yardımları için teşekkür etti. Bayramın gelişi ile beraber dünyaya barış ve sağlık gelmesini temenni ederek bayramı mübarek etti. Hatice Hanım, eşinin bakmaması sebebi ile ayrıldığını, ailesinin yanına gittiğini belirttikten sonra oğlu Fırat Taş'ı da yanında aldığını, 1999 doğumlu Ramazan ve 2000 doğumlu Esra'yı babasına bıraktığını, sonradan 2004'te çocukların yurda bırakıldığını öğrendiğini aktardı.