Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? İşte Mucize Doktor 2. yeni sezon tarihi
Mucize Doktor yeni bölüm tarifi izleyenler tarafından merak ediliyor. Onur Tuna, Hazal Türesan, Murat Aygen, Reha Özcan, Sinem Ünsal, Halay Köseoğlu, Fırat Altunmeşe gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı Mucize Doktor 2. sezonu ile ekranlara geri dönüyor. Yeni bölüm öncesi dizinin yayınlanan fragmanından hastanede çıkan yangın çarpıcı anları ekranlara getirdi. Peki, Mucize Doktor yeni sezon ne zaman? İşte, Mucize Doktor 2. yeni sezon tarihi ile ilgili bilgiler.
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Mucize Doktor dizisinin FOX TV’nin 10 Eylül tarihli yayın akışında yer alması dizi takipçilerini heyecanlandırdı. Ekran macerasına corona virüsü nedeniyle ara veren Mucize Doktor, ilk sezon kapanışını erken bir tarihte yapmıştı. İşte Mucize Doktor 2. Sezon tarihi...
Mucize Doktor dizisinin yeni sezon tarihi yayınlanan fragmanlarla duyuruldu. En son 12 Mart 2020 tarihinde izleyicilerle buluşan Mucize Doktor 29. Bölümüyle kaldığı yerden devam edecek.
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Onur Tuna, Hazal Türesan, Murat Aygen, Reha Özcan, Sinem Ünsal, Halay Köseoğlu, Fırat Altunmeşe gibi isimlerin yer aldığı Mucize Doktor 17 Eylül Perşembe akşamı 2. Sezona başlayacak.
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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Damla ve Nazlı, ilk kez bir hastanın sorumluluğunu birlikte üstlenir ve direkt birbirlerine girerler. Diğer tarafta gizemli bir ziyaretçinin etkisine giren Ali, her şeye rağmen, babasını kurtarmaya karar verir. Ama bu ani karar değişimini kimse hoş karşılamaz. Köşeye sıkışan Ali babasıyla ilgili hüsranını Ferman’la birlikte çalıştıkları vakaya yansıtır. Ve manevi kardeşler, Ferman ve Ali, ciddi ciddi yolları ayırmanın eşiğine gelirler.