Mucize 2 Aşk filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül’ün yaptığı, 2019 yapımı “Mucize 2 Aşk” Pazartesi akşamı TV'de ilk kez ekrana gelecek. Mucize Aşk filminde Doğu'nun bir dağ köyünde yaşayan engelli bir genç olan Aziz ile görücü usulü evlenen Mızgin'in yaşama tutunma hikâyesini konu ediniyor. Peki, Mucize 2 Aşk filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? İşte Mucize 2 Aşk filminin oyuncuları ve konusuna dair detaylı bilgi...
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Mert Turak, Fikret Kuşkan, Biran Damla Yılmaz, Erdal Özyağcılar, Şenay Gürler, Mahsun Kırmızıgül gibi usta oyuncuların yer aldığı 2019 yapımı “Mucize 2 Aşk” beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.
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MUCİZE 2 NEREDE ÇEKİLDİ?
"Mucize 2 Aşk" filminin çekimleri İzmir'in Foça ilçesi ve Kars'ta tamamlandı. Çekimlerin önemli bölümü, Foça'ya bağlı Yenifoça Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Bazı sahneler için bölgedeki adalar, ilçe merkezindeki Marsilya Meydanı da kullanıldı. Filmde, Marsilya Meydanı'na kurulan çiçekçi ve seyyar pazar tezgahları, taş duvarlara asılan eski sinema afişleri ise dönemin havasını hissettiriyor.
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Beyaz Melek, Güneşi Gördüm, New York’ta Beş Minare, Vezir Parmağı, Mucize filmlerinden sonra Mahsun Kırmızıgül’ün altıncı filmi olan Mucize Aşk 2, yönetmenin şu ana kadar en iyi açılış yapan filmi oldu.