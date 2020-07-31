MTV borç ödeme ekranı: MTV 2. taksit ödemesi nasıl ve nereden yapılır?
MTV borç ödeme ekranı, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2. taksidinin son ödeme gününün gelmesiyle beraber gündeme geldi. MTV 2. taksit ödeme işlemi Gelirler İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden yapılıyor. Aracın özelliklerine göre değişkenlik gösteren ve yılda iki kez ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2. taksit ödemesi 31 Temmuz günü yani bugün son bulacak. Peki, MTV 2. taksit ödemesi nasıl yapılır? İşte, MTV 2. taksit borç sorgulama ve ödeme ekranı..
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MTV 2020 2. taksit ödemeleri için son güne girildi. Ocak ve temmuz aylarında ödenen araç sahibi mükellefleri, dilerlerse bankaları üzerinden bu tutarı da taksitlendirme şansına sahip olabiliyor. MTV ödemeleri idare ve bankalar aracılığıyla tamamlanacak. MTV 2020 Temmuz ayı ödemeleri www.gib.gov.tr adresi üzerinden kredi kartlarıyla, vergi dairesi aracılığıyla yapılabilecek. İşte, 2020 MTV ödemeleriyle ilgili detaylar.
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MTV 2020 2. TAKSİT ÖDEME NASIL YAPILIR?
MTV 2020 Temmuz ayı ödemeleri www.gib.gov.tr adresi üzerinden kredi kartlarıyla, vergi dairesi aracılığıyla yapılabilecek.
MTV ödeme işlemi için öncelikle bir sonraki sayfada vereceğimiz linke tıklayın.
Bu linke tıkladıktan sonra ekranda yer alan "MTV ve Trafik Para Cezası Ödeme" linkini açın.
Ödeme yapabilmek için önce sorgulama yapmalısınız.
Borcunuzu 02:00-22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeyebilirsiniz.
Geçmiş yıllar da dahil bu sayfadan sorguladığınız tüm borçlarınızı ödeyebilirsiniz.
Yabancı plakaya ilişkin ödeme yapabilmek için, ‘Yabancı plaka ile sorgulama yapmak istiyorum’ kutucuğunu işaretleyiniz.
T.C. kimlik numarası ve ya vergi kimlik numarası bilgilerinden birini girmelisiniz.
Özel Plaka: Şirket ismi, kişi ismi vb. isimlerin yazılı olduğu plakalardır.(Örneğin: 06 ŞAHİNLER A.Ş. 009 gibi.)
Karşınıza çıkan ekranda TC Kimlik ya da Vergi Kimlik Numaranızı, plakanızı girdikten sonra orada yer alan güvenlik kodunu kutucuğa girerek sorgula butonuna basın.
Bilgileri doğru girdikten sonra karşınıza kişisel bilgiler ve araç bilgileri gelecektir. Bu ekranda yer alan "Motorlu Taşıtlar Vergisi" butonuna tıklayın.MTV taksitleriniz karşınıza çıkacaktır. Ödemek istediğiniz MTV taksitini seçtikten sonra öde butonuna tıklayınız.
Bu aşamada kredi kartı ile ödeme ekranı aracılığıyla bilgilerinizi girerek ödemenizi bankanızın tanıdığı taksit haklarına göre tamamlayabilirsiniz.Taksit imkanları hakkında bilgi edinmek için bankanızla görüşebilirsiniz.
Ziraat BankasıKampanya 1-31 Temmuz 2020 tarihleri için geçerli olacak. Bu tarihler arasında Ziraat Mobil, İnternet Şube, ATM, www.gib.gov.tr kanalları üzerinden Bankkart ve Bankkart Başak'ın kredi kartı özelliği ile yapılacak MTV ödemelerinde 100 TL ve üzerindeki işlemler 3 taksite bölünebilecek.
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Vakıfbank
VakıfBank Worldcard ile 1-31 Temmuz 2020 tarihleri arasında banka kanallarından yapılacak MTV ödemelerine işlem anında faizsiz 3 taksit yapılabilecek.
gib.gov.tr üzerinden yapılacak MTV ödemeleri ekstreye faizsiz 2 taksit olarak yansıtılacak.
Halkbank
1 -31 Temmuz tarihleri arasında Halkbank İnternet Şubesi'nden, Halkbank Mobil, Halkbank Dialog’dan ya da gib.gov.tr'den gerçekleştirilecek MTV ödemeleri 3 taksit olarak gerçekleşecek.