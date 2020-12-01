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Hürriyet
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Haber Giriş: 01 Aralık 2020 - 09:33 | 

Kız arkadaşlarıyla tatilde

Victoria's Secret modeli olarak tanınan Rachel Hilbert, Meksika tatilini sürdürüyor.

Backgrid USA

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 Ünlülerin tercih ettiği Tulum'da bulunan 25 yaşındaki model, önceki gün de bir grup kız arkadaşıyla birlikte plajda görüntülendi.

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Siyah bir bikini giyen Hilbert ve arkadaşlarının neşeli tavırları dikkat çekti. Her adımlarının görüntülendiğini fark eden grup buna rağmen keyfini hiç bozmadı. 

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New York'ta büyüyen Rachel Hilbert, lise öğrenimi sırasında çeşitli model ajanslarının seçmelerine katıldı.

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O dönemde iddialı bir patenci ve dansçı olarak tanınıyordu.

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2015 yılında Younger adlı TV dizisinde rol alarak dikkat çekti. Aynı yılın sonlarında da Victoria's Secret modeli olarak seçildi. Aralık ayındaki geleneksel defilede podyuma çıktı. 

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Rachel Hilbert, bunun yanı sıra birçok ünlü markanın tanıtım yüzü olarak da görev yapıyor. Birçok ünlü dergi için kapak pozları veriyor.

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