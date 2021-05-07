Mitra ne demek, Mitra isminin anlamı nedir? Kırmızı Oda Mitra'nın hikayesi

MİTRA KARAKTERİ İranlı bir baba ve Türk bir annenin kızı olan Mitra’nın hayatı; Tahran, Berlin, Paris ve İstanbul dörtgeninde geçmiştir. 30-35 yaşlarında oldukça çekici ve güzel bir kadın olan Şehrazat, kanun sanatçısıdır. Annesi İranlı babası Türk'tür. Baba hasreti çeker ve çocukluğundan beri baba figürü hayaliyle büyümüştür. En çok ihtiyacı olan şey ise güvendir ve Şehrazat bu güveni Vahit'ten alacak.