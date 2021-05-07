Mitra ne demek, Mitra isminin anlamı nedir? Kırmızı Oda Mitra'nın hikayesi
Kırmızı Oda dizisinde Mitra dönemi 30 Nisan Cuma günü başladı. Yeni karakterin hikayesinin yanı sıra Mitra isminin anlamı da merak konusu oldu. Dizide Mitra'yı güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk canlandırıyor. Peki, Mitra ne demek, Mitra isminin anlamı nedir? İşte Kırmızı Oda Mitra'nın hikayesi
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Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan Kırmızı Oda’nın kadrosuna başarılı oyuncu Melisa Aslı Pamuk, Mitra karakteriyle dahil oldu. Kırmızı Oda’ya otuz beşinci bölümde dahil olan Mitra Şerifi 'nin gizemi yerini koruyor.
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MİTRA KARAKTERİ
İranlı bir baba ve Türk bir annenin kızı olan Mitra’nın hayatı; Tahran, Berlin, Paris ve İstanbul dörtgeninde geçmiştir. 30-35 yaşlarında oldukça çekici ve güzel bir kadın olan Şehrazat, kanun sanatçısıdır. Annesi İranlı babası Türk'tür. Baba hasreti çeker ve çocukluğundan beri baba figürü hayaliyle büyümüştür. En çok ihtiyacı olan şey ise güvendir ve Şehrazat bu güveni Vahit'ten alacak.
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Mitra'nın mi-it-ra- olarak bilinen ilk kaydı Van Gölü'nün güneyindeki Hurri kırallığı Mitannilerle Hititler arasında M.Ö. 1400 tarihli barış antlaşmasında, dört diğer Hint-Ârî geleneğinden tanrıyla birlikte şahit ve koruyucu olarak belirtilişidir. Daha sonra Vedaların en eski bölümlerinde gözükürken son hâlini Avesta'da alır. Güneş ve güneş ışığıyla tasviri dışında dostluk, doğruluk, arkadaşlık gibi kavramlarla da ilişkilendirilmiştir. Sanskritçede dost ve arkadaş olarak geçerken Avesta'ya sözleşme, anlaşma olarak geçer.