Miss Turkey 2021 finalistleri belli oldu! İşte Miss Turkey 2021 finalistleri
Miss Turkey 2021 yarışmasında yer alacak 20 finalist belli oldu. "Miss Turkey 2021" Güzellik Yarışması 8 Eylül 2021 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. 20 finalist içerisinden 1 numaraya KAYRA TÜRKOVİÇ girerken, 2. sırada YEŞİM TOPLU, 3. sırada ise ALARA ERİÇ yer aldı. İşte Miss Turkey 2021 finalistleri…
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1
KAYRA TÜRKOVİÇ BOY: 1.83 YAŞ:19 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
2
YEŞİM TOPLU BOY: 1.81 YAŞ: 25 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK BÖLÜMÜ MEZUNU
3
ALARA ERİÇ BOY: 1.79 YAŞ: 18 UNIVERSITY OF LONDON GOLDSMITHS SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ