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Hayat
Haber Giriş: 03 Eylül 2021 - 09:45 | 

Miss Turkey 2021 finalistleri belli oldu! İşte Miss Turkey 2021 finalistleri

Miss Turkey 2021 yarışmasında yer alacak 20 finalist belli oldu. "Miss Turkey 2021" Güzellik Yarışması 8 Eylül 2021 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. 20 finalist içerisinden 1 numaraya KAYRA TÜRKOVİÇ girerken, 2. sırada YEŞİM TOPLU, 3. sırada ise ALARA ERİÇ yer aldı. İşte Miss Turkey 2021 finalistleri

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1

KAYRA TÜRKOVİÇ
BOY: 1.83
YAŞ:19
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ

2

YEŞİM TOPLU
BOY: 1.81
YAŞ: 25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK BÖLÜMÜ MEZUNU

3

ALARA ERİÇ
BOY: 1.79
YAŞ: 18
UNIVERSITY OF LONDON GOLDSMITHS SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ

4

ŞİRA SAHİLLİ
BOY: 1.78
YAŞ:21
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

5

İLAYDA GÖKALP
BOY: 1.77
YAŞ: 22
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK BÖLÜMÜ MEZUNU

6

TUANA CEMRE CALBAN
BOY: 1.77
YAŞ: 21
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE MİMARLIK BÖLÜMÜ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ

7

NİL ÇUKUR
BOY 1.76
YAŞ: 19
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2.SINIF ÖĞRENCİSİ

8

SEVCAN ÖKSÜZ
BOY: 1.76
YAŞ: 21
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİS

9

SENA LEYLA YAVUZ
BOY: 1.75
YAŞ: 22
MEF ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ

10

SU BİGE KORUCU
BOY 1.73
YAŞ: 25
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL DEVLET KONSERVATUVARI OPERA BÖLÜMÜ MEZUNU

11

BİRSU DENİZ AKÖZBEK
BOY:1.71
YAŞ: 21
ANKARA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MODERN DANS BÖLÜMÜ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ

12

BİLSEL BUSE KADIOĞLU
BOY: 1.74
YAŞ: 22
TOBB ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ

13

SELİN ŞAHİNGÖZ
BOY: 1.74
YAŞ: 21
LOZAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ BÖLÜMÜ MEZUNU

14

DİLARA KORKMAZ
BOY: 1.77
YAŞ: 23
ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ FİNANS YÜKSEK LİSANS BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

15

BUSE ORCAN
BOY: 1.77
YAŞ: 19
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 1.SINIF ÖĞRENCİSİ

16

17 NUMARA
BERFİN ANT
BOY: 1.77
YAŞ: 22
MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK BÖLÜMÜ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ

17

18 NUMARA
MERCAN TEZCAN
BOY 1.77
YAŞ: 21
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

18

BAHAR KOLTUKLU
BOY:1.82
YAŞ: 24
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU

19

BAŞAK İLHAN
BOY: 1.76
YAŞ: 23
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ

20

20 NUMARA
CEMRENAZ TURHAN
BOY: 1.82
YAŞ: 23
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ

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