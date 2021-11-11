MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMisafir dizisinin Gece’si Hazal Kaya kimdir, kaç yaşında? Hazal Kaya hakkında bilgiler
GeriTelevizyon Misafir dizisinin Gece’si Hazal Kaya kimdir, kaç yaşında? Hazal Kaya hakkında bilgiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 11 Kasım 2021 - 15:23 | 

Misafir dizisinin Gece’si Hazal Kaya kimdir, kaç yaşında? Hazal Kaya hakkında bilgiler

Misafir dizisi oyuncuları arasında yer alan Hazal Kaya, Gece karakterine hayat veriyor. İzleyiciler yeni dizide her zamankinden daha farklı saç rengi ile dikkat çeken Hazal Kaya ile ilgili bilgileri araştırmaya başladılar. Peki, Hazal Kaya kimdir, kaç yaşında?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Hazal Kaya, Misafir dizisi oyuncuları arasında yer alıyor. Misafir’de Gece karakterine hayat veren Hazal Kaya, Aşkı Memnu, Bizim Hikaye, Adını Feriha Koydum, Maral gibi dizilerde rol aldı. Ali Atay ile evli olan Kaya’nın bir çocuğu bulunuyor.

2HAZAL KAYA KİMDİR

HAZAL KAYA KİMDİR?

Hazal Kaya, 01 Ekim 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. ilkokulu Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda, liseyi İstanbul İtalyan Lisesi'nde okumuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne 2009 yılında girmiştir. Annesi ve babası avukat olan Hazal Kaya, İstanbul Balat’ta büyüdü. 1997'de annesi ve babası ayrıldıktan sonra annesiyle yaşamaya başladı. Sanatın çeşitli alanlarıyla küçük yaşlarda ilgilenmeye başlamış ve 4.5 yaşında keman, 7 yaşında bale dersleri almaya başladı. Lisede, okulun tiyatro kolunda ve korosunda olan Hazal Kaya lise devam ederken katalog çekimlerine ve bazı ajanslara da başvuruda bulundu. Lisede eğitim hayatına devam ederken bir içecek firmasının reklam yüzü olmuştur.

2006 yılında Acemi Cadı dizisinde 46. bölümde konuk oyuncu olarak yer aldı. Pelin karakterini oynadı. 2007 yılında lise 2. sınıftayken ilk kez Genco adlı bir televizyon dizisinde başrol oynadı. Kanal D'de yayınlanan, Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal Ziyagil'i canlandırmıştır. İlk oynadığı Film ise 2011 yılında gösterime giren Selçuk Aydemir’in yapımını üstlendiği Çalgı Çengi filmidir. Türkçe ile birlikte İngilizce, İtalyanca ve Almanca dillerini de konuşabiliyor. Ali Atay ile evli olan Kaya'nın bir çocuğu bulunuyor.

3HANGİ PROJELERDE YER ALDI

HANGİ PROJELERDE YER ALDI?

Yıl           Adı         Rol          Notlar

2011      Çalgı Çengi          (Depoya Gelen Genç Kız)             Yardımcı oyuncu

2011      Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm             Berna Ç.               Konuk oyuncu

2011      Ay Büyürken Uyuyamam             Hülya    Başrol oyuncusu

2012      Bu Son Olsun     Lale        Başrol oyuncusu



2013      Mavi Dalga          Arzu      Konuk oyuncu2014      İtirazım Var         Zeynep Bulut     Başrol oyuncusu

2018      Kırık Kalpler Bankası       Aslım     Başrol oyuncusu

Yıl           Adı         Rol          Notlar

2006      Sıla         Berrin    Konuk oyuncu

2006      Taşların Sırrı       Bengü   Konuk oyuncu

2006      Acemi Cadı          Pelin      Konuk oyuncu

2007-2008           Genco   Özge (Gülay Erkaya)       Başrol oyuncusu

2008-2010           Aşk-ı Memnu     Nihal Ziyagil        Yardımcı oyuncu

2011-2012           Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi   Berna Ç.               Konuk oyuncu

2011-2012           Adını Feriha Koydum     Feriha Yılmaz Sarrafoğlu               Başrol oyuncusu

2012      Son Yaz-Balkanlar 1912  Emine   Başrol oyuncusu

2013      A.Ş.K.    Azra Özak            Başrol oyuncusu

2015      Maral: En Güzel Hikayem             Maral Erdem     Başrol oyuncusu

2017      Utanmazlar        -              Başrol oyuncusu

2017      Bizim Hikaye      Filiz        Başrol oyuncusu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi