Misafir dizisinin Gece’si Hazal Kaya kimdir, kaç yaşında? Hazal Kaya hakkında bilgiler
Misafir dizisi oyuncuları arasında yer alan Hazal Kaya, Gece karakterine hayat veriyor. İzleyiciler yeni dizide her zamankinden daha farklı saç rengi ile dikkat çeken Hazal Kaya ile ilgili bilgileri araştırmaya başladılar. Peki, Hazal Kaya kimdir, kaç yaşında?
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Hazal Kaya, Misafir dizisi oyuncuları arasında yer alıyor. Misafir’de Gece karakterine hayat veren Hazal Kaya, Aşkı Memnu, Bizim Hikaye, Adını Feriha Koydum, Maral gibi dizilerde rol aldı. Ali Atay ile evli olan Kaya’nın bir çocuğu bulunuyor.
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HAZAL KAYA KİMDİR?
Hazal Kaya, 01 Ekim 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. ilkokulu Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda, liseyi İstanbul İtalyan Lisesi'nde okumuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne 2009 yılında girmiştir. Annesi ve babası avukat olan Hazal Kaya, İstanbul Balat’ta büyüdü. 1997'de annesi ve babası ayrıldıktan sonra annesiyle yaşamaya başladı. Sanatın çeşitli alanlarıyla küçük yaşlarda ilgilenmeye başlamış ve 4.5 yaşında keman, 7 yaşında bale dersleri almaya başladı. Lisede, okulun tiyatro kolunda ve korosunda olan Hazal Kaya lise devam ederken katalog çekimlerine ve bazı ajanslara da başvuruda bulundu. Lisede eğitim hayatına devam ederken bir içecek firmasının reklam yüzü olmuştur.
2006 yılında Acemi Cadı dizisinde 46. bölümde konuk oyuncu olarak yer aldı. Pelin karakterini oynadı. 2007 yılında lise 2. sınıftayken ilk kez Genco adlı bir televizyon dizisinde başrol oynadı. Kanal D'de yayınlanan, Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal Ziyagil'i canlandırmıştır. İlk oynadığı Film ise 2011 yılında gösterime giren Selçuk Aydemir’in yapımını üstlendiği Çalgı Çengi filmidir. Türkçe ile birlikte İngilizce, İtalyanca ve Almanca dillerini de konuşabiliyor. Ali Atay ile evli olan Kaya'nın bir çocuğu bulunuyor.
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HANGİ PROJELERDE YER ALDI?
Yıl Adı Rol Notlar
2011 Çalgı Çengi (Depoya Gelen Genç Kız) Yardımcı oyuncu
2011 Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm Berna Ç. Konuk oyuncu
2011 Ay Büyürken Uyuyamam Hülya Başrol oyuncusu
2012 Bu Son Olsun Lale Başrol oyuncusu
2013 Mavi Dalga Arzu Konuk oyuncu2014 İtirazım Var Zeynep Bulut Başrol oyuncusu
2018 Kırık Kalpler Bankası Aslım Başrol oyuncusu
Yıl Adı Rol Notlar
2006 Sıla Berrin Konuk oyuncu
2006 Taşların Sırrı Bengü Konuk oyuncu
2006 Acemi Cadı Pelin Konuk oyuncu
2007-2008 Genco Özge (Gülay Erkaya) Başrol oyuncusu
2008-2010 Aşk-ı Memnu Nihal Ziyagil Yardımcı oyuncu
2011-2012 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Berna Ç. Konuk oyuncu
2011-2012 Adını Feriha Koydum Feriha Yılmaz Sarrafoğlu Başrol oyuncusu
2012 Son Yaz-Balkanlar 1912 Emine Başrol oyuncusu
2013 A.Ş.K. Azra Özak Başrol oyuncusu
2015 Maral: En Güzel Hikayem Maral Erdem Başrol oyuncusu