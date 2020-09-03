Miray Daner yeni dizisi Saygı için imajını yeniledi – İşte Miray Daner’in yeni imajı

Miray Daner, yeni projesi Saygı-Bir Ercüment Çözer dizisi için bambaşka bir görüntüye kavuştu. Daha önce Vatanım Sensin, Bir Litre Gözyaşı ve Hakan Muhafız gibi iddialı yapımlarda yer alan Miray Daner’in siyah saçlı ve kahküllü hali sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.