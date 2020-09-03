Miray Daner yeni dizisi Saygı için imajını yeniledi – İşte Miray Daner’in yeni imajı
Genç oyuncu Miray Daner, başrolünde oynayacağı Saygı-Bir Ercüment Çözer dizisi için imajını yeniledi. Miray Daner'in Blu TV'de yayınlanacak olan Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi için çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşım ardından ‘Miray Daner’, Twitter’da TT (Trend Topic) listesinde yer aldı.
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Miray Daner, yeni projesi Saygı-Bir Ercüment Çözer dizisi için bambaşka bir görüntüye kavuştu. Daha önce Vatanım Sensin, Bir Litre Gözyaşı ve Hakan Muhafız gibi iddialı yapımlarda yer alan Miray Daner’in siyah saçlı ve kahküllü hali sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.
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Saygı | Bir Ercüment Çözer Dizisi Hakkında
Toplumdaki çürümenin çözümünü kendi adaletinde bulan sert ve güçlü bir insan hikâyesi… Yapımcılığını İnter Medya’nın üstlendiği ‘Saygı’, Türkiye’nin fenomenleşen anti kahramanı Ercüment Çözer’in hikâyesini anlatıyor.
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Toplumdaki yozlaşmanın çözümünü kendi adaletini sağlayarak arayan Ercüment Çözer’in yolu, onunla aynı amaç doğrultusunda hareket ettiğine inandığı iki genç ile kesişir: Helen ve Savaş.
Behzat Ç. - “Bir Ankara Polisiyesi” dizisinin senaristi Ercan Mehmet Erdem’in yazdığı; başrollerini Nejat İşler, Boran Kuzum ve Miray Daner'in paylaştığı Saygı,