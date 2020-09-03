MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMiray Daner yeni dizisi Saygı için imajını yeniledi – İşte Miray Daner’in yeni imajı
GeriTelevizyon Miray Daner yeni dizisi Saygı için imajını yeniledi – İşte Miray Daner’in yeni imajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Televizyon
Haber Giriş: 03 Eylül 2020 - 10:07 | 

Miray Daner yeni dizisi Saygı için imajını yeniledi – İşte Miray Daner’in yeni imajı

Genç oyuncu Miray Daner, başrolünde oynayacağı Saygı-Bir Ercüment Çözer dizisi için imajını yeniledi. Miray Daner'in Blu TV'de yayınlanacak olan Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi için çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşım ardından ‘Miray Daner’, Twitter’da TT (Trend Topic) listesinde yer aldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Miray Daner, yeni projesi Saygı-Bir Ercüment Çözer dizisi için bambaşka bir görüntüye kavuştu. Daha önce Vatanım Sensin, Bir Litre Gözyaşı ve Hakan Muhafız gibi iddialı yapımlarda yer alan Miray Daner’in siyah saçlı ve kahküllü hali sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

2Saygı | Bir Ercüment Çözer Dizisi Hakkında
Abone Olgoogle-news

Saygı | Bir Ercüment Çözer Dizisi Hakkında

Toplumdaki çürümenin çözümünü kendi adaletinde bulan sert ve güçlü bir insan hikâyesi… Yapımcılığını İnter Medya’nın üstlendiği ‘Saygı’, Türkiye’nin fenomenleşen anti kahramanı Ercüment Çözer’in hikâyesini anlatıyor.

3
Abone Olgoogle-news

Toplumdaki yozlaşmanın çözümünü kendi adaletini sağlayarak arayan Ercüment Çözer’in yolu, onunla aynı amaç doğrultusunda hareket ettiğine inandığı iki genç ile kesişir: Helen ve Savaş.

Behzat Ç. - “Bir Ankara Polisiyesi” dizisinin senaristi Ercan Mehmet Erdem’in yazdığı; başrollerini Nejat İşler, Boran Kuzum ve Miray Daner'in paylaştığı Saygı,

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi