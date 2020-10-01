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Magazin
Haber Giriş: 01 Ekim 2020 - 12:38 | 

Miray Daner “ Aşık olduğumda şeffaf ve içtenim”

Vatanım Sensin dizisindeki performansı ile büyük başarı sağlayan Miray Daner, MAG Ekim sayısı için objektif karşısına geçti.

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“Oyuncu olmasaydım psikolog ya da sosyolog olurdum” diye belirten başarılı güzel, dijital platformların dizi ve film sektörü üzerinde etkisini şöyle değerlendiriyor :

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“Çeşitlilik sağladı. Daha cesur senaryolar ve özgür oyunculuklar dijital platformlar ile hayatımızdaki yerini aldı. Olması da gerekliydi. Çünkü sanat da sanatçı da tam bağımsız olduğu zaman çağ atlar”.

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Aşık olduğunda şeffaf ve içten olduğunu belirten Miray Daner aşk hakkında şunları söyledi: “Sadece iki insan arasında değil, ruhunuza dokunan her şeye aşk duyabilirsiniz. Bence aşk, doruklarda olan bir sevgi çeşididir”

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