Miray Daner “ Aşık olduğumda şeffaf ve içtenim”

“Oyuncu olmasaydım psikolog ya da sosyolog olurdum” diye belirten başarılı güzel, dijital platformların dizi ve film sektörü üzerinde etkisini şöyle değerlendiriyor :
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“Çeşitlilik sağladı. Daha cesur senaryolar ve özgür oyunculuklar dijital platformlar ile hayatımızdaki yerini aldı. Olması da gerekliydi. Çünkü sanat da sanatçı da tam bağımsız olduğu zaman çağ atlar”.
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Aşık olduğunda şeffaf ve içten olduğunu belirten Miray Daner aşk hakkında şunları söyledi: “Sadece iki insan arasında değil, ruhunuza dokunan her şeye aşk duyabilirsiniz. Bence aşk, doruklarda olan bir sevgi çeşididir”