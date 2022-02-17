Mine Koşan kimdir, kaç yaşında, nereli? Mine Koşan'ın hayatı

MİNE KOŞAN’IN ŞARKILARI

Başa Gelen Çekilirmiş / Bana Neden İnanmazsın (İstanbul Plak-1967)



Ezo Gelin Rüyası - Ölüm Haberi / Ninni - Senden Ayrı (İstanbul Plak-1967)



İnce Cumalinin Ağıdı / Beklettin Beni (Türkofon-1967)



Ali'dir Bizim Çağımız / Yeter Allah'ım Yeter (Türkofon-1967)



Yemin / Yalan Mı Oldu (İstanbul Plak-1968)



Gururumla Oynama / İçimdeki Yara (İstanbul Plak-1969)



Dertlerimi Senden Aldım / Bana Öyle Bakma (İstanbul Plak-1969)



Sevemedim Kara Gözlüm / Üç Günlük Dünya (İstanbul Plak-1970)



Bu Benim Alın Yazım / Kurtar Yarab Kurtar Beni (İstanbul Plak-1970)



Yaram Senindir / İstemem Açmasın (İstanbul Plak-1970)



Ali'dir Bizim Çağımız / Yeter Allah'ım Yeter (Alp Plak-1970)



Vicdan Azabı / Yağmur (İstanbul Plak-1971)



Ömrüm Senin Olsun / Muhtacım Temiz Aşka (İstanbul Plak-1971)



Dert Bende / Sevde Gör (İstanbul Plak-1972)



Sevgi Dünyası / Bekletme Gel (Güneş-1973)



Aşk Pınarı / Sev Dedi Gözlerim (Kervan-1973)



Hatıralar İz Bırakır / Kara Vicdanlı (Saba-1974)



Anlatamıyorum / Sensiz Olamam (Saba-1974)



Nerde O Günler / Kalbim Çırpınır (Saba-1974)



Ben Bittim Dert Bitmedi / Sevince Sonu Gelmeli (Saba-1975)



Baharı Bekleyen Kumrular Gibi / Dert Çekmeye Gidiyorum (Atlas-1976)



Ölene Kadar / İkimizin Yerine (Türküola-1980)



Dert Çekmeye Gidiyorum / İçiyorsam Sebebi Var (Türküola-1980)