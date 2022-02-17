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Mine Koşan kimdir, kaç yaşında, nereli? Mine Koşan'ın hayatı

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Mine Koşan’ın hayatı araştırılan konulardan biri oldu. Ünlü isim Mine Koşan, Alişan ile Alişan ile Hayata Gülümse programına konuk oluyor. Peki; Dert Bende, Ağladıkça, Böyle Ayrılık Olmaz gibi şarkılarla hafızalara kazınan Mine Koşan kimdir, kaç yaşında, nereli?

1/3Mine Koşan kimdir, kaç yaşında, nereli Mine Koşanın hayatı

Mine Koşan’ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 13 yaşında ilk plağını çıkaran Mine Koşan, sayısız şarkıya imza atmıştır. Efsane isim birçok başarılı şarkı ile hafızalara kazınmıştır. 1958 yılında dünyaya gelen Mine Koşan, üçüncü evliliğini ‘Popstar Alaturka’ yarışmasında birinci ola Erhan Yeşil ile yaptı. 2010 yılında nikah masasına oturan ikilinin evliliği kısa sürdü.

2/3MİNE KOŞAN KİMDİR

MİNE KOŞAN KİMDİR?

Türk ses sanatçısı Mine Koşan, 17 Aralık 1958 yılında Mısır Kahire’de dünyaya geldi. 13 yaşında Vedat Yıldırımbora ilk bestesi olan “Yağmur” adlı plağı ile ünlendi. 1974 yılında yine Vedat Yıldırımbora ilk bestesi olan “Dert bende” adlı şarkı ile zirvedeydi. 1976 yılında da 18 yaşındayken “Kara Vicdanlı” adlı şarkı ile çıkış yakaladı.

1976 yılında Öztürk Serengil‘in Libya‘da açtığı Nadi Elshati adlı gazinoda program yapmak için Arap alemine de hitap etmek adına diksiyon dersleri alarak Arapça’yı ilerletti.

1978 yılında eşi ile birlikte albüm yapmak için ve Arapça konser vermek için Mısır‘a gitti. Klasik Arap orkestrası eşliğinde Akustik Ekaat Seeid Derviş salonunda 3 ayrı konser verdi. 1979 yılında Kahire‘de kaldıkları sırada “Kahire’de” adlı bir albüm de yaptılar. Kahire’de 2 yıl kaldıktan sonra İstanbul’a döndüler.

Üçüncü evliliğini ‘Popstar Alaturka’ yarışmasında birinci ola Erhan Yeşil ile yaptı. 2010 yılında nikah masasına oturan ikilinin evliliği kısa sürdü.

3/3MİNE KOŞAN’IN ŞARKILARI

MİNE KOŞAN’IN ŞARKILARI

Başa Gelen Çekilirmiş / Bana Neden İnanmazsın (İstanbul Plak-1967)

Ezo Gelin Rüyası - Ölüm Haberi / Ninni - Senden Ayrı (İstanbul Plak-1967)

İnce Cumalinin Ağıdı / Beklettin Beni (Türkofon-1967)

Ali'dir Bizim Çağımız / Yeter Allah'ım Yeter (Türkofon-1967)

Yemin / Yalan Mı Oldu (İstanbul Plak-1968)

Gururumla Oynama / İçimdeki Yara (İstanbul Plak-1969)

Dertlerimi Senden Aldım / Bana Öyle Bakma (İstanbul Plak-1969)

Sevemedim Kara Gözlüm / Üç Günlük Dünya (İstanbul Plak-1970)

Bu Benim Alın Yazım / Kurtar Yarab Kurtar Beni (İstanbul Plak-1970)

Yaram Senindir / İstemem Açmasın (İstanbul Plak-1970)

Ali'dir Bizim Çağımız / Yeter Allah'ım Yeter (Alp Plak-1970)

Vicdan Azabı / Yağmur (İstanbul Plak-1971)

Ömrüm Senin Olsun / Muhtacım Temiz Aşka (İstanbul Plak-1971)

Dert Bende / Sevde Gör (İstanbul Plak-1972)

Sevgi Dünyası / Bekletme Gel (Güneş-1973)

Aşk Pınarı / Sev Dedi Gözlerim (Kervan-1973)

Hatıralar İz Bırakır / Kara Vicdanlı (Saba-1974)

Anlatamıyorum / Sensiz Olamam (Saba-1974)

Nerde O Günler / Kalbim Çırpınır (Saba-1974)

Ben Bittim Dert Bitmedi / Sevince Sonu Gelmeli (Saba-1975)

Baharı Bekleyen Kumrular Gibi / Dert Çekmeye Gidiyorum (Atlas-1976)

Ölene Kadar / İkimizin Yerine (Türküola-1980)

Dert Çekmeye Gidiyorum / İçiyorsam Sebebi Var (Türküola-1980)

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