Milyon dolarlık futbolcu Cristiano Ronaldo bir mağazada tezgahtarlık yapan Georgina Rodriguez'e bir saniyede 'vuruldu': Aşkları belgesel oluyor

HİÇBİR ŞEYİ YOKTU, ŞİMDİ HER ŞEYE SAHİP Adı I Am Georgina (Ben Georgina) olarak belirlenen belgeselin kesin yayın tarihi henüz belli değil. Fakat belgeselden bazı ayrıntılar daha şimdiden basına sızmış durumda. Belgeselin yayınlanacağı kanalın yöneticilerinden Alvaro Diaz, Ronaldo'nun sevgilisinin, çekimler sırasında olup biteni anlatma konusunda son derece dürüst davrandığını ve bu aşkın hayatını nasıl değiştirdiğini, hiçbir şeye sahip değilken nasıl bir anda her şeye sahip olduğunu dürüstçe ifade ettiğini söyledi.