FOTOĞRAFLAR: MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS, INSTAGRAM
Haber Giriş: 04 Eylül 2021 - 17:26 |
Milyon dolarlık futbolcu Cristiano Ronaldo bir mağazada tezgahtarlık yapan Georgina Rodriguez'e bir saniyede 'vuruldu': Aşkları belgesel oluyor
Dünyanın en gözde çiftlerinden biri yeşil sahaların yıldızı Crisitano Ronaldo ile Georgina Rodriguez. Genç kadının Madrid'de bir mağazada tezgahtarlık yaparken tanıştığı Ronaldo ile bir saniyede başlayan ve bugünlere uzanan aşkı şimdi bir belgesele konu oluyor. Yapım, bir dijital platformda yayınlanacak.
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HİÇBİR ŞEYİ YOKTU, ŞİMDİ HER ŞEYE SAHİP
Adı I Am Georgina (Ben Georgina) olarak belirlenen belgeselin kesin yayın tarihi henüz belli değil. Fakat belgeselden bazı ayrıntılar daha şimdiden basına sızmış durumda. Belgeselin yayınlanacağı kanalın yöneticilerinden Alvaro Diaz, Ronaldo'nun sevgilisinin, çekimler sırasında olup biteni anlatma konusunda son derece dürüst davrandığını ve bu aşkın hayatını nasıl değiştirdiğini, hiçbir şeye sahip değilken nasıl bir anda her şeye sahip olduğunu dürüstçe ifade ettiğini söyledi.
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SANİYEDE AŞIK OLDU
Dünyanın en çok kazanan futbolcularından biri olan Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez, genç kadın Madrid'de lüks bir mağazada tezgahtar olarak çalışırken tanıştılar. Düşük bir ücrete çalışan Rodriguez'i Ronaldo ilk kez o lüks mağazaya alışveriş yapmaya gittiğinde gördü. Sonra da kendi deyimiyle "saniyesinde" aşık oldu.
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IRINA SHAYK İLE AŞK YAŞADI
Bir dönem model Irina Shayk ile aşk yaşayan ve ondan ayrıldıktan sonra da çapkınlıkları hız kesmeyen Ronaldo'nun Georgina Rodriguez ile ilişkisinin böyle uzun süreceğine kimse ihtimal vermiyordu. Fakat birlikteliklerinden dünyaya gelen bir kızlarının yanı sıra Ronaldo'nun diğer üç çocuğuyla birlikte büyük bir aile oldular.
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BİR RÖPORTAJDA DA ANLATMIŞTI
Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in öyküsü gerçekten de peri masalı gibi. 2016 yılında, Madrid'de ünlü bir moda firmasının mağazasına alışverişe giden Ronaldo, orada Rodriguez ile tanıştı. Genç kadının anlattıklarına göre de çift, birbirlerine ilk görüşte aşık oldu.
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İLK GÖRÜŞTE AŞK
Rodriguez bu tanışma hikayesini bir röportajında da bütün açıklığıyla anlatmıştı. Rodriguez, kendisinin satış asistanı olarak çalıştığı mağazada karşılaştıktan bir gün sonra bir başka moda etkinliğinde de karşılaştıklarını anlattı. Georgina Rodriguez sözlerini şöyle sürdürdü: " Daha sonra iş çevremin dışında başka bir mekanda sohbet ettik. Bu her ikimiz için de ilk görüşte aşktı" diye konuştu.
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KÜÇÜK BİR KASABADA DOĞDU
İspanya'nın 13 bin nüfuslu Jaca adlı küçük bir kasabasında dünyaya gelen Georgina Rodriguez, orada bir süre garson olarak çalıştı.
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DİL ÖĞRENMEK İÇİN İNGİLTERE'DE ÇOCUK BAKICILIĞI YAPTI
Sonra dil öğrenmek için İngiltere'nin Bristol kentine gitti ve çocuk bakıcılığı yaptı. Garsonluktan tezgahtarlığa birçok iş yapan genç kadın şimdi, belki de bir zamanlar hayalini bile kurmadığı bir hayatı yaşıyor. Yanında hayatının aşkı ve çok sevdiği dört çocukla birlikte.
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ÇAPKIN RONALDO'YU USLANDIRDI
Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, dünyanın en güzel kadınlarından biri olan model sevgilisi Irina Shayk'tan ayrıldığında herkes onun bir sonraki sevgilisini merak ediyordu.
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RONALDO'NUN DA HAYATI DEĞİŞTİ
Uslanmaz Ronaldo, bazen sevgililerini aldatmaktan bile çekinmeden güzel kadınlarla seri halde flört ediyordu çünkü. Ama Rodriguez onun hayata bakışını değiştirdi.
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DÖRT ÇOCUKLU AİLE
O güne kadar taşıyıcı anne aracılığıyla bir erkek çocuk sahibi olan Ronaldo, Rodriguez ile birlikteyken üç çocuk sahibi daha oldu. Rodriguez ile birlikte bir kız çocukları oldu. O bebeğe yakın yaşta ikiz bebekleri dünyaya geldi. Şimdi Ronaldo ve Rodriguez, dört çocuklu ve mutlu bir hayat sürdürüyor.