Michael Jackson'ın kızı Paris, babasıyla olan hayatını ilk kez anlattı

OYUNCU LESTER BİYOLOJİK BABASI OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ Fakat Michael Jackson'ın ölümünden sonra üç çocuğu da daha fazla gün ışığına çıktı. Bu arada her ne kadar yasal kayıtlarda Paris Jackson'ın babasının Michael Jackson olduğu belirtilse de bir dönem aktör Mark Lester, 2009 yılında genç kızın babasının kendisi olduğunu ileri sürmüştü.Jackson’ın 1999’da kendisinden spermlerini bağışlamasını istediğini ve onun da bunu severek kabul ettiğini açıklamıştı. Debbie Rowe’un kendi spermleri ile hamile kalarak Paris’i doğurduğunu iddia eden Lester, babalık testi yaptırarak iddiasını kanıtlamaya hazır olduğunu vurgulamıştı.