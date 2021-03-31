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BACKGRID USA, ALAMY
Haber Giriş: 31 Mart 2021 - 13:47 | 

Michael Jackson'ın kızı Paris, babasıyla olan hayatını ilk kez anlattı

Pop müziğin kralı olarak anılan Michael Jackson'ın kızı Paris, babasıyla geçen çocukluğuna dair nadir açıklamalardan birini yaptı.

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1SADECE PIRILTILI DÜNYAYI GÖSTERMEDİ

SADECE PIRILTILI DÜNYAYI GÖSTERMEDİ

Paris Jackson "Babam bizim kültürlü ve eğitimli olmamız konusunda gerçekten iyiydi" dedikten sonra sözlerini şöyle sürdürdü: "Babam bize sadece pırıltılı ve ışıltılı bir dünyayı göstermedi."

2DÜNYANIN TÜM HALLERİ

DÜNYANIN TÜM HALLERİ

Paris Jackson, babasının kendilerine hayata dair her şeyi gösterdiğini de ekledi. Jackson "Üçüncü dünya ülkelerini de gördük" diyerek geniş bir perspektif içinde dünyanın tüm hallerini gösterdiğini ekledi.

3NADİR AÇIKLAMALARDAN BİRİ

NADİR AÇIKLAMALARDAN BİRİ

22 yaşındaki Paris Jackson, top model Naomi Campbell'ın Youtube'da yayınlanan No Filter adlı programına konuk oldu. Genellikle babasıyla geçirdiği çocukluğuna dair konuşmayan Paris Jackson, o günlere dair nadir açıklamalarından birini yaptı.

4FİZİĞİM NEDENİYLE MODEL OLMAMI SÖYLEYEN ÇOK OLDU

FİZİĞİM NEDENİYLE MODEL OLMAMI SÖYLEYEN ÇOK OLDU

Naomi Cambell, Paris Jackson'ı küçüklüğünden beri tanıdığını belirterek onun modellik kariyeri hakkında da bazı sorular sordu. Paris Jackson, fiziksel görüntüsü nedeniyle modellik kariyeri yapabileceğinin kendisine söylendiğini anlatarak "Bu öğüdü dinleyip modellik kariyeri yapmaya karar verdim" dedi.

5BİZE İŞ AHLAKINI DA ÖĞRETTİ

BİZE İŞ AHLAKINI DA ÖĞRETTİ

Paris Jackson, her ne kadar ayrıcalıklı bir dünyada büyümüş olsa da babası Michael Jackson'ın kendilerine iş ahlakı aşıladığını da sözlerine ekledi. Modelliğin ve oyunculuğun yanı sıra müzik dünyasıyla da ilgili. Genç kız bir albüm de çıkardı.  

6YÜZLERİNİ GENELLİKLE SAKLARDI

YÜZLERİNİ GENELLİKLE SAKLARDI

Paris Jackson, Michael Jackson'ın üç çocuğundan ortancası. Kendisinden büyük ve küçük birer erkek kardeşi bulunuyor Paris Jackson'ın. Babası Michael Jackson annesi ise Debbie Rowe. Müzik dünyasının bir dönemine damgasını vuran Michael Jackson, hayattayken çocuklarını büyük bir gizlilik içinde büyüttü. Kamuoyunun karşısına birlikte çıkacakları zaman çocuklarının yüzlerini maskeler ya da battaniyelerle örttü.

7OYUNCU LESTER BİYOLOJİK BABASI OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ

OYUNCU LESTER BİYOLOJİK BABASI OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ

Fakat Michael Jackson'ın ölümünden sonra üç çocuğu da daha fazla gün ışığına çıktı. Bu arada her ne kadar yasal kayıtlarda Paris Jackson'ın babasının Michael Jackson olduğu belirtilse de bir dönem aktör Mark Lester, 2009 yılında genç kızın babasının kendisi olduğunu ileri sürmüştü.Jackson’ın 1999’da kendisinden spermlerini bağışlamasını istediğini ve onun da bunu severek kabul ettiğini açıklamıştı. Debbie Rowe’un kendi spermleri ile hamile kalarak Paris’i doğurduğunu iddia eden Lester, babalık testi yaptırarak iddiasını kanıtlamaya hazır olduğunu vurgulamıştı.

8BİR İDDİA DA OĞULLARI HAKKINDA

BİR İDDİA DA OĞULLARI HAKKINDA

Michael Jackson'ın 24 yaşındaki büyük oğlu Prince'in babasının da ünlü oyuncu Marlon Brando olabileceği iddiaları bir süre gündemi işgal etmişti. Bu iddialar da yine Paris'in babası olduğunu ileri süren aktör Lester'a aitti. Michael Jackson'ın yakın dostlarından olan ve çocuklarının vaftiz babalığını yapan 57 yaşındaki aktör Mark Lester, Michael Jackson'ın aralarında Marlon Brando'nun da bulunduğu bir grup ünlü şahsiyetten sperm bağışında bulunmalarını istediğini açıkladı. 1968 yılında Oscar ödüllü “Oliver” filminin çocuk yıldızı olarak ünlenen Lester, Godfather (Baba) filminin unutulmaz oyuncusu Marlon Brando'nun Jackson'ın büyük oğlu Prince'in biyolojik babası olabileceğini iddia etti.

9BU İDDİALAR HİÇ KANITLANMADI

BU İDDİALAR HİÇ KANITLANMADI

Lester; "Michael bütün yakın arkadaşlarından Uri'den Corey'e Marlon'dan Macaulay'a kadar sperm bağışlamalarını rica etti. Evde Tek Başına serisiyle ünlenen Macaulay Culkin’in o sıralarda daha genç olmasına rağmen, onu da muhtemel bağışçılardan gördü. Marlon o sıralar 60’lı yaşlarının ortalarındaydı, ama o da muhtemelen sperm bağışlayabilirdi" diye açıkladı.

10İKİ EVLİLİK VE ÜÇ ÇOCUK

İKİ EVLİLİK VE ÜÇ ÇOCUK

Pop müziğin kralı olarak nitelendirilen Michael Jackson yaşamı boyunca iki tane evlilik yaptı. İlk evliliğini 994 ile 1996 arasında Elvis Presley'in kızı Lisa Marie ile yaptı. İkinci evliliğini de Debbie Rowe ile 1996 ile 1999 arasında yaptı. Jackson 2009 yılında hayata veda etmişti. 

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