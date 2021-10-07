Merve Özbey kimdir, nereli? Merve Özbey’in babası ve eşiyle ilgili bilgiler

BABASININ VEFATINI SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU Hamileliğinin 6. Ayında babası Ahmet Özbey hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı acı haberi Instagram hesabından şu notla duyurdu: Geçen sene tam bu gün bu saatler... Nişanım var, telaşım nasıl tatlı atlamam. Neler değişti babacım. Mesela dün sen gittin 1 günde artık ne pazarların ne fener maçlarının tadı kaldı benim için. Acıların dindi mi bilmem sesin yerine geldi mi mesela yemek yiyebiliyor musun? Ne garip...