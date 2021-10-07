Merve Özbey kimdir, nereli? Merve Özbey’in babası ve eşiyle ilgili bilgiler
MasterChef’in Erzurum’a konuk olduğu bölümün tanıtımında Merve Özbey’in görüntüleri dikkat çekti. Çocukluk anılarını yeniden yaşadığını ifade eden Merve Özbey’in hayatıyla ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Merve Özbey kimdir, nereli? Merve Özbey’in babası ve eşiyle ilgili bilgiler…
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2012 yılında çıkardığı 'Duman' şarkısıyla adını geniş bir kitleye duyuran Merve Özbey, 18 Temmuz 1988 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Erzurumludur. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Sanat Müziği eğitimi aldı. Demet Akalın, Bengü, Özcan Deniz, Ferman Toprak, Utku ve Yaşar İpek gibi isimlere vokallik yaptı.
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BABASININ VEFATINI SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU
Hamileliğinin 6. Ayında babası Ahmet Özbey hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı acı haberi Instagram hesabından şu notla duyurdu: Geçen sene tam bu gün bu saatler... Nişanım var, telaşım nasıl tatlı atlamam. Neler değişti babacım. Mesela dün sen gittin 1 günde artık ne pazarların ne fener maçlarının tadı kaldı benim için. Acıların dindi mi bilmem sesin yerine geldi mi mesela yemek yiyebiliyor musun? Ne garip...
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2020 şubat ayında iş insanı Kenan Koçak ile dünyaevine girdi. Çiftin 2021 doğumlu bir kızı var.