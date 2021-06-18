Merve Dizdar Kırmızı Oda'ya mı geçti? Masumlar Apartmanı Gülben'in hastalığı ne? İzleyenlere büyük sürpriz!

Kırmızı Oda'nın bu akşam yayınlanacak olan sezon finaline Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı'ndaki Gülben rolü ile konuk olacak. TRT 1'de ekrana gelen Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i, Doktor Hanım'a hastalığı ve ailesi ile ilgili travmaları anlatacak. 42. bölümüyle sezon finali yapacak olan Kırmızı Oda'da böylece ünlü oyuncu aynı karakterle iki farklı dizide yer almış olacak. Merve Dizdar'ın diziye geçip geçmeyeceği ise henüz belli değil.