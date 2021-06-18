Merve Dizdar Kırmızı Oda'ya mı geçti? Masumlar Apartmanı Gülben'in hastalığı ne? İzleyenlere büyük sürpriz!
Merve Dizdar Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı 'Gülben' karakteriyle bu hafta sevenlerine sürpriz yapacak. Kırmızı Oda'nın sezon finali bölümünde Gülben karakteri Doktor Hanım'ın seansına katılacak. Psikolojik hastalıkları olduğu bilinen Gülben'in Kırmızı Oda'nın 18 Haziran tarihli sezon finaline ailesinin psikolojik hastalıklarından bahsetmesi bekleniyor. Masumlar Apartmanı'nın geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bölümlerinde de Gülben'in tedavi olması gündeme gelmişti. İki dizide de aynı karakteri canlandıran Merve Dizdar'ın Kırmızı Oda'ya transfer olup olmayacağı ise merak konusu oldu. Peki, Merve Dizdar Kırmızı Oda'ya mı geçti? Gülben'in hikayesi nedir? İşte, ayrıntılı bilgiler.
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Kırmızı Oda'nın bu akşam yayınlanacak olan sezon finaline Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı'ndaki Gülben rolü ile konuk olacak. TRT 1'de ekrana gelen Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i, Doktor Hanım'a hastalığı ve ailesi ile ilgili travmaları anlatacak. 42. bölümüyle sezon finali yapacak olan Kırmızı Oda'da böylece ünlü oyuncu aynı karakterle iki farklı dizide yer almış olacak. Merve Dizdar'ın diziye geçip geçmeyeceği ise henüz belli değil.
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MERVE DİZDAR KIRMIZI ODA'YA MI GEÇTİ?
Oyuncu Merve Dizdar'ın Kırmızı Oda dizisinin sezon finalinde konuk olması bekleniyor. Dizinin kadrosuna geçip geçmeyeceği ise henüz bilinmiyor.
Başarılı oyuncuları farklı hikayelerle ekranlara getiren Kırmızı Oda dizisine daha önce de Doğduğun Ev Kaderindir'in ana karakteri Zeynep konuk olmuştu. Zeynep karakterini Demet Özdemir canlandırmıştı.
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MASUMLAR APARTMANI GÜLBEN KİMDİR?
Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterine Merve Dizdar hayat veriyor. Gülben yaşadığı travmalardan dolayı geceleri altını ıslatan bir karakter.
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MERVE DİZDAR KİMDİR?
Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmaktadır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp, halen devam etmektedir. İlk sinema deneyimi "Bir ses böler geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversite’de gibi başlıca dizilerin yanı sıra, son olarak Beş Kardeş dizisiyle seyircileriyle buluşmaktadır. Ayrıca TRT ÇOCUK kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan şenliğe doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir.
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İşte, Merve Dizdar'ın rol aldığı diziler ve film projeleri;
DiziYıl Dizi/Film Rol Kanal Notlar
2015 Kertenkele (dizi) İrem ATV 2015 Kırgın Çiçekler İrem (Konuk Oyuncu) ATV 2014 Beş Kardeş Fatma Kanal D 2015 Çılgın Dersane Üniversitede Astrolog Özge Show TV 2013 Doksanlar Selin ATV 2013 Bir Yastıkta (dizi) Yeliz Gelin (Konuk Oyuncu) TRT 1 2012 İnsanlar Alemi Konuk Oyuncu 2012 Kavak Yelleri (dizi) Saliha
Sinema
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