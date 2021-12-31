Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar kaç yaşında ve nereli? İşte Merve Dizdar hakkında merak edilenler
Merve Dizdar'ın kim olduğu ve özel yaşamı, pek çok televizyonsever tarafından merakla araştırılıyor. Merve Dizdar, bir dönem Kanal D'nin dikkat çeken projesi Vatanım Sensin'de rol almıştı. Genç oyuncu şimdilerde ise TRT ekranlarındaki Masumlar Apartmanı adlı yapımda boy gösteriyor. Peki, Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar kaç yaşında ve nereli?
“Masumlar Apartmanı”ndaki rolüyle dikkat çeken oyuncu Merve Dizdar, kariyeri boyunca pek çok yapımda rol aldı. İşte, Merve Dizdar hakkında merak edilenler...
MERVE DİZDAR KİMDİR?
Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmaktadır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp, halen devam etmektedir. İlk sinema deneyimi "Bir ses böler geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversite’de gibi başlıca dizilerin yanı sıra, son olarak Beş Kardeş dizisiyle seyircileriyle buluşmaktadır. Ayrıca TRT ÇOCUK kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan şenliğe doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmaktadır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp, halen devam etmektedir. İlk sinema deneyimi "Bir ses böler geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversite’de gibi başlıca dizilerin yanı sıra, son olarak Beş Kardeş dizisiyle seyircileriyle buluşmaktadır. Ayrıca TRT ÇOCUK kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan şenliğe doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir.
İşte, Merve Dizdar'ın rol aldığı diziler ve film projeleri;
DiziYıl Dizi/Film Rol Kanal Notlar
2015 Kertenkele (dizi) İrem ATV
2015 Kırgın Çiçekler İrem (Konuk Oyuncu) ATV
2014 Beş Kardeş Fatma Kanal D
2015 Çılgın Dersane Üniversitede Astrolog Özge Show TV
2013 Doksanlar Selin ATV
2013 Bir Yastıkta (dizi) Yeliz Gelin (Konuk Oyuncu) TRT 1
2012 İnsanlar Alemi Konuk Oyuncu
2012 Kavak Yelleri (dizi) Saliha
DiziYıl Dizi/Film Rol Kanal Notlar
2015 Kertenkele (dizi) İrem ATV
2015 Kırgın Çiçekler İrem (Konuk Oyuncu) ATV
2014 Beş Kardeş Fatma Kanal D
2015 Çılgın Dersane Üniversitede Astrolog Özge Show TV
2013 Doksanlar Selin ATV
2013 Bir Yastıkta (dizi) Yeliz Gelin (Konuk Oyuncu) TRT 1
2012 İnsanlar Alemi Konuk Oyuncu
2012 Kavak Yelleri (dizi) Saliha