Merkez Bankası toplantısı ne zaman? 2022 Merkez Bankası mart ayı faiz kararı bekleniyor

Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son toplantıyı 17 Şubat tarihinde yaptı. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı. Merkez Bankası yeni toplantısını mart ayında yapacak.