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Merkez Bankası toplantısı ne zaman? 2022 Merkez Bankası mart ayı faiz kararı bekleniyor

#Merkez Bankası#Merkez Bankası Toplantısı#Merkez Bankası Faiz Kararı

Merkez Bankası faiz toplantısı için geri sayım başladı. Merkez Bankası belirli tarihlerde faiz kararını açıklıyor. Son yapılan toplantının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu. Şimdi gözler yeni açıklamaya çevrildi. Peki, Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman?

1/3Merkez Bankası toplantısı ne zaman 2022 Merkez Bankası mart ayı faiz kararı bekleniyor

Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son toplantıyı 17 Şubat tarihinde yaptı. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı. Merkez Bankası yeni toplantısını mart ayında yapacak.

2/3MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası faiz toplantısı 17 Mart 2022 tarihinde yapılacak. Son yapılan toplantının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu. TCMB, "Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir." dedi.

3/3MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHLERİ

MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHLERİ

14 Nisan 2022

26 Mayıs 2022

23 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

19 Ocak 2023

23 Şubat 2023

23 Mart 2023

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