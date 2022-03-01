Merkez Bankası toplantısı ne zaman? 2022 Merkez Bankası mart ayı faiz kararı bekleniyor

Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son toplantıyı 17 Şubat tarihinde yaptı. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı. Merkez Bankası yeni toplantısını mart ayında yapacak.
Merkez Bankası faiz toplantısı 17 Mart 2022 tarihinde yapılacak. Son yapılan toplantının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu. TCMB, "Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir." dedi.
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