Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? Yeni memur maaşı ve emekli maaşı için gözler enflasyon farkının açıklanacağı tarihte
Asgari ücret zammının açıklanmasından sonra gözler emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. Yeni memur maaşı ve emekli maaşında enflasyon farkı belirleyici olacak. Yıl içinde ocak ve temmuz olmak üzere iki farklı dönemde zam alan emekliler ve memurlar, 2021'in ilk yarısında maaşlarına yüzde 8.36, ikinci yarısında ise yüzde 8.45 zamlı almışlardı. Peki, memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak?
Yıl içinde ocak ve temmuz olmak üzere iki farklı dönemde zam alan emekliler ve memurlar, 3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyon verileriyle alacakları yeni maaş tutarını da öğrenecek. Aralık enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklileri için kesin enflasyon farkı zammı da belli olacak.
ENFLASYON FARKI OLUŞTU
TÜİK, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım aylarını kapsayan, 5 aylık enflasyonunu açıkladı ve TÜFE’de 5 aylık enflasyon yüzde 10.47 oldu. Bu da şu anlama geliyor; 5 aylık enflasyon, toplu sözleşmede belirtilen yüzde 3’lük oranı geçtiği için şimdiden memur ve emeklileri için yüzde 7.47’lik enflasyon farkı oluşmuş durumda. Eğer senenin son altı ayının enflasyonu aynı düzeyde olursa 2022’nin ocak ayında memur ve emeklileri toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 5 zammın üzerine yüzde 7.47 enflasyon farkı da eklenince maaşlarını toplam yüzde 12.47 zamlı alacaklar.
Buna göre de 2022’nin başında en düşük emekli aylığı ek ödeme hariç 3.600 liraya çıkacak. Yeni zamlarla birlikte aile yardımı, çocuk ödeneği ve memurların bulundukları illere göre aldıkları ücretler de farklılaşacak. Bu kapsamda en düşük memur maaşı 2022’nin ocak ayında aile yardım ödeneği ve diğer ücretler hariç 5.440 liraya çıkacak.
Buna göre de 2022’nin başında en düşük emekli aylığı ek ödeme hariç 3.600 liraya çıkacak. Yeni zamlarla birlikte aile yardımı, çocuk ödeneği ve memurların bulundukları illere göre aldıkları ücretler de farklılaşacak. Bu kapsamda en düşük memur maaşı 2022’nin ocak ayında aile yardım ödeneği ve diğer ücretler hariç 5.440 liraya çıkacak.
EMEKLİ MAAŞ BEKLENTİSİ
2022’nin 3 Ocak tarihinde açıklanacak 6 aylık enflasyona göre bu zam oranı daha da artabilir. Bugünkü hesaba göre de 2022’nin başında en düşük SSK emeklisinin aylığı 3.030 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 2.724 liraya ve en düşük tarım emeklisinin aylığı ise 2.195 liraya yükselecek. 2021 yılında ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ilk yarısında maaşlarını yüzde 8.36, yılın ikinci yarısında ise yüzde 8.45 olmak üzere bu yıl toplam yüzde 16.81 zamlı almışlardı