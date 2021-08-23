Memur maaşları ne kadar? 2021 memur (öğretmen, polis, hemşire) maaşları
Memur maaşları 2021 yılında da merak edilen konular arasında yer alıyor. Memur maaşlarında yılda iki defa enflasyon rakamlarına göre artış gerçekleştiriliyor. En son temmuz ayında açıklanan haziran enflasyon rakamlarının ardından yeni tutarlar belli oldu. Peki, memur maaşları ne kadar? İşte öğretmen, polis, hemşire de dahil olmak üzere güncel memur maaşları
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Memur maaşları her yıl açıklanan enflasyon rakamlarının ardından artış gösteriyor. Ocak ve temmuz aylarında maaşlara artış yansıtılıyor. Temmuz ayında açıklanan enflasyon oranın ardından memur ve memur emeklilerinin maaşlarına zam yapıldı. Memurlar 6 aylık fark olarak yüzde 5.45 oranında maaş artışı yaşadı. Buna göre de en düşük memur maaşı 5.200 liraya çıktı.
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MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?
Temmuz ayında açıklanan enflasyon oranın ardından memur ve memur emeklilerinin maaşlarına zam yapıldı. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayında maaşlara yansıyacak zam da ortaya çıktı. Memurlar 6 aylık fark olarak yüzde 5.45 oranında zam aldı.