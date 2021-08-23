Memur maaşları ne kadar? 2021 memur (öğretmen, polis, hemşire) maaşları

Memur maaşları her yıl açıklanan enflasyon rakamlarının ardından artış gösteriyor. Ocak ve temmuz aylarında maaşlara artış yansıtılıyor. Temmuz ayında açıklanan enflasyon oranın ardından memur ve memur emeklilerinin maaşlarına zam yapıldı. Memurlar 6 aylık fark olarak yüzde 5.45 oranında maaş artışı yaşadı. Buna göre de en düşük memur maaşı 5.200 liraya çıktı.