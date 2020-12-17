Melisa Sözen'den estetik itirafı: Yaptırdığım dolgu hiçbir işe yaramadı!

Annem balerin olmamı çok istedi. Beni küçükken zarafet kursuna yolladı. Paralel evrende annem kendini kraliçe zannettiği için beni kursa yolladı. (Gülüyor)
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Kursta kafamın üstünde kitapla yürüdüm. Hangi çatal, hangi bıçakla kullanır vb. şeyler öğrendim. Ben de tam tersi bir yapıya sahiptim, saçlarım kısa olsun kot pantolon giyeyim…
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HİÇ ESTETİĞİM YOK!
Bir süre bale yaptım ama orada çok ciddi bir rekabet var. Benim bedenim de ruhum da müsait değildi.
Hiç estetiğim yok. Yanaklarıma bir şeyler yaptırdığımı zannediyorlar ama öyle bir şey yok. Dolgu denedim hiç yakışmadı. Aynalara bakamadım. Bir iş sırasında gözaltıma dolgu yaptırdım. Dizide oynuyorum ama mimik yapamıyorum, yaptığı her hareket aynı gibiydi.
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İki sene kadar sürdü dolgu işlemi. Vücudum kabul etmedi, morardı yani yaptırdığım dolgu hiçbir işe yaramadı. Şu an estetiğim hiç yok ama botoks yaptırıyorum.
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Kısa saçı da uzun saçı da çok seviyorum. Bu konuda arkadaşlarım da çok iyi. Kestirince ‘iyi ki kestirmişsin’ uzatırsam da ‘bence de uzun sana çok yakışıyor’ diyor. Arkadaşlarımla hep birbirimizi destekliyoruz. (gülüyor)
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Sevgilimin günlüğünü okumuşluğum var, ama o son oldu. Çünkü çok kötü bir şey, kimsenin gerçek düşüncelerini öğrenmek istemiyorum. Orada her şey yazıyor; eski aşkları, acıları… Normalde sen sana anlattığı kadarını biliyorsun fazlasını bilmek zararlı. Ben bir kez okudum bir daha yapmam, kimseye de tavsiye etmem.
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Harun ile ilişkimin başlarında doğum günü sürprizi hazırladım. Arkadaşlarıyla yeni yeni tanışıyorum. Arkadaşları da Şebnem Ferah, Özgür Mumcu hani böyle havalı bir ekip… Ben ona sürpriz olsun diye pasta yaptırdım. ‘Git sakin bir pasta yaptır, insanlarla ilk kez tanışacaksın zaten…’
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Harun’un ne sevdiğini düşündüm. Tek tek hepsini hazırlattım bu çok eksantrik fikri iyi diye düşünüp pastacıya verdim. Pasta mekana geldi, arkadaşlarımla bakmaya gittik pasta rezalet. Baby shower pastası gibi biz şoka girdik. Pastada bir emzik eksikti o derece… Bir şekilde toparlamaya çalıştık ama olmadı… Artık pastayı kendim yapıyorum. (Gülüyor)