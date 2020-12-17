Melisa Sözen'den estetik itirafı: Yaptırdığım dolgu hiçbir işe yaramadı!

HİÇ ESTETİĞİM YOK! Bir süre bale yaptım ama orada çok ciddi bir rekabet var. Benim bedenim de ruhum da müsait değildi.



Hiç estetiğim yok. Yanaklarıma bir şeyler yaptırdığımı zannediyorlar ama öyle bir şey yok. Dolgu denedim hiç yakışmadı. Aynalara bakamadım. Bir iş sırasında gözaltıma dolgu yaptırdım. Dizide oynuyorum ama mimik yapamıyorum, yaptığı her hareket aynı gibiydi.