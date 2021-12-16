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Televizyon
Haber Giriş: 16 Aralık 2021 - 12:19 | 

Meliha Özsu cinayetinde sıcak gelişme: Meliha Özsu nasıl öldü? İşte Meliha Özsu cinayetinin detayları...

Müge Anlı ve ekibi 18 yaşındaki Meliha Özsu’nun cinayetinin aydınlatılması için araştırmalarını sürdürüyor. Yıllardır kayıp olarak aranan Melih Özsu’nun öldürüldükten 6 yıl sonra kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıktı. Talihsiz kadının annesi Müge AnlI'dan yardım istemişti. Meliha Özsu cinayetinde sıcak gelişme canlı yayında yaşandı. Meliha Özsu'nun babası ve sevgilisi adliyeye götürüldü. İşte Meliha Özsu cinayetinin detayları...

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2015 yılında babasının evinden çıkıp giden Meliha Özsu’dan bir daha haber alınamadı. Yıllardır kayıp olarak bilinen Meliha Özsu'nun silah öldürüldüğü ve vücudunda kesici alet izleri olduğu ortaya çıktı.
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Kurşunların talihsiz kadının başı ve omzuna isabet ettiği öğrenildi. Anne Aysel Gençtürk, eski eşinden şüphelendiği gerekçesiyle Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Aysel Hanım, eşi zamanında Meliha'yı kendisine verseydi, kızının okuyan bir insan, düzgün bir insan olacağını, kızının öldüğünü, kızı kocaya gidince de eski eşinin asla araştırmadığını, iyi aileler dediğini, kızının cesedi bulununca bile kendisinin 1 ay sonra bunu öğrendiğini, kendisinin bir anne olduğunu belirtti.
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Meliha Özsu'nun babasının ifadeleri ise şüpheleri arttırdı. Anne Aysel Gençtürk, eski eşinin bir şeyler bildiğini ancak sakladığını iddia etti. Baba ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
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