MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMehmet Aslantuğ'dan eşi Arzum Onan'a romantik mesaj
GeriMagazin Mehmet Aslantuğ'dan eşi Arzum Onan'a romantik mesaj
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 27 Temmuz 2020 - 10:11,

Mehmet Aslantuğ'dan eşi Arzum Onan'a romantik mesaj

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çifti birlikteliklerinin 26. Yılını sosyal medyada paylaştıkları mesajlarla kutladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, birlikteliklerinde 26. yılı geride bıraktı.

2
Abone Olgoogle-news

Sosyal medya hesabından eşi Arzum Onan'a teşekkür eden Aslantuğ şu paylaşımı yaptı: Gün olur, izin verdiğiniz kadar istismar edilmeye razı olursunuz. Gün olur, verdiğiniz o izin için çok pişman olursunuz! Aşk, sanat, siyaset veya ticaret hiç farketmez! Erkeksiniz; ya da kadın, kolunuza giren de kadın; ya da erkek, yine farketmez. Dönüp iyice bir daha bakın. Ya değer aşılamak için oradadır; ya da değerinizden aşındırmak için. Anlamak sandığınız kadar zor olmayacak. 26 yıldır bu garibin dünyasına kattığı her şey için minnettarım.

3
Abone Olgoogle-news

Eşinim romantik paylaşımına cevap veren Onan, '26 yıldır bana yaşattığın her bir saat için teşekkür ederim yüreği güzel sevgili' mesajını paylaştı.

4TATİLE ÇIKTILAR
Abone Olgoogle-news

TATİLE ÇIKTILAR

Bodrum’da tatil yapan Arzum Onan-Mehmet Aslantuğ çifti, her yıl yazları vakit geçirdikleri Sarnıç Beach’e demir attı. Mekanda yemek yiyen ikili teknelerine geçerek dinlendi.

5
Abone Olgoogle-news

Aslantuğ, denizden çıkan eşine önce havlu verdi, ardından çay servisi yaptı. Ünlü oyuncunun bu hareketi beach’te bulunan herkesin takdirini kazandı.

6AŞK BİR TELEFONLA BAŞLADI
Abone Olgoogle-news

AŞK BİR TELEFONLA BAŞLADI

1993'te Detay Film'i kurar Mehmet Aslantuğ. 1994 yılı ve günlerden bir gün, 1993 Türkiye Güzeli Arzum Onan'a telefon açar ve iş teklifinde bulunur

7
Abone Olgoogle-news

Arzum Onan bunu kabul edince de ertesi gün buluşurlar. Mehmet Aslantuğ tanışmalarından iki gün sonra kendisinden 12 yaş küçük olan Arzum Onan'a evlenme teklif eder. Bir süre birliktelikten sonra 1996'da evlenirler.

8
Abone Olgoogle-news

1996 yılında nikah masasına oturan çiftin Can adında bir oğlu var.

9
Abone Olgoogle-news
10
Abone Olgoogle-news

Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!

Telefonumuz her zaman yanımızda ve sürekli bir şeyler çekiyoruz ama yalnızca “işte bu” dediğimiz görüntüler vlog’umuzu başarıya götürür. Peki nasıl “O” görüntüyü yakalarız? Vlog çekmenin püf noktaları nelerdir? İşte bu videoda sizlere başarılı bir vlogger nasıl olunur bunu anlamanız için bazı ipuçlarımız var. (Sponsorlu)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi