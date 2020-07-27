Mehmet Aslantuğ'dan eşi Arzum Onan'a romantik mesaj

Sosyal medya hesabından eşi Arzum Onan'a teşekkür eden Aslantuğ şu paylaşımı yaptı: Gün olur, izin verdiğiniz kadar istismar edilmeye razı olursunuz. Gün olur, verdiğiniz o izin için çok pişman olursunuz! Aşk, sanat, siyaset veya ticaret hiç farketmez! Erkeksiniz; ya da kadın, kolunuza giren de kadın; ya da erkek, yine farketmez. Dönüp iyice bir daha bakın. Ya değer aşılamak için oradadır; ya da değerinizden aşındırmak için. Anlamak sandığınız kadar zor olmayacak. 26 yıldır bu garibin dünyasına kattığı her şey için minnettarım.