Mehmet Aslantuğ'dan eşi Arzum Onan'a romantik mesaj
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çifti birlikteliklerinin 26. Yılını sosyal medyada paylaştıkları mesajlarla kutladı.
Magazin dünyasının örnek çiftlerinden Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, birlikteliklerinde 26. yılı geride bıraktı.
Sosyal medya hesabından eşi Arzum Onan'a teşekkür eden Aslantuğ şu paylaşımı yaptı: Gün olur, izin verdiğiniz kadar istismar edilmeye razı olursunuz. Gün olur, verdiğiniz o izin için çok pişman olursunuz! Aşk, sanat, siyaset veya ticaret hiç farketmez! Erkeksiniz; ya da kadın, kolunuza giren de kadın; ya da erkek, yine farketmez. Dönüp iyice bir daha bakın. Ya değer aşılamak için oradadır; ya da değerinizden aşındırmak için. Anlamak sandığınız kadar zor olmayacak. 26 yıldır bu garibin dünyasına kattığı her şey için minnettarım.
Eşinim romantik paylaşımına cevap veren Onan, '26 yıldır bana yaşattığın her bir saat için teşekkür ederim yüreği güzel sevgili' mesajını paylaştı.
Aslantuğ, denizden çıkan eşine önce havlu verdi, ardından çay servisi yaptı. Ünlü oyuncunun bu hareketi beach’te bulunan herkesin takdirini kazandı.
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