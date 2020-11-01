Mehmet Aslantuğ eşi Arzum Onan'ın doğum gününü kutladı

'Kaptanın seyir defteri' başlığıyla paylaştığı mesajda eşine olan aşkını anlatan Aslantuğ şunları yazdı:



KAPTANIN SEYİR DEFTERİ

Mayıs (1994) kokuluydu; ama, çekingen, tutuk ve saygılı bir sabahtı. Ne dil tamahkârdı elbet, ne de beden. Zordu şüphesiz eğip bükmeden, aşkı kendi üslubunca tariflemek! Pek anlatabildim sayılmazdı, anlaşılamadım da zira!...