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Haber Giriş: 01 Kasım 2020 - 11:40 | 

Mehmet Aslantuğ eşi Arzum Onan'ın doğum gününü kutladı

Oyuncu Mehmet Aslantuğ eşi Arzum Onan'ın doğum gününü paylaştığı romantik bir mesajla kutladı.

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'Kaptanın seyir defteri' başlığıyla paylaştığı mesajda eşine olan aşkını anlatan Aslantuğ şunları yazdı:

KAPTANIN SEYİR DEFTERİ
Mayıs (1994) kokuluydu; ama, çekingen, tutuk ve saygılı bir sabahtı. Ne dil tamahkârdı elbet, ne de beden. Zordu şüphesiz eğip bükmeden, aşkı kendi üslubunca tariflemek! Pek anlatabildim sayılmazdı, anlaşılamadım da zira!...

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Görece büyüktüm; ama mümkündü birlikte yeniden büyümek. Ve vatan bilmekten asla yorulmayacağımız bu kadim toprakların hüznünü acımız, neşesini coşkumuz kılacaktık. Birlikte çeyrek yüzyılı geride bıraktık işte. Senle ağlayıp, senle gülmek, kucağımızda bir “Can”la bu günlere el ele yürümek çok başkaydı Gülüm. İyi ki doğdun da, iyi ki bu sevdanın elinden tuttun.

3AŞK BİR TELEFONLA BAŞLADI
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AŞK BİR TELEFONLA BAŞLADI

1993'te Detay Film'i kurar Mehmet Aslantuğ. 1994 yılı ve günlerden bir gün, 1993 Türkiye Güzeli Arzum Onan'a telefon açar ve iş teklifinde bulunur.

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Arzum Onan bunu kabul edince de ertesi gün buluşurlar. Mehmet Aslantuğ tanışmalarından iki gün sonra kendisinden 12 yaş küçük olan Arzum Onan'a evlenme teklif eder. Bir süre birliktelikten sonra 1996'da evlenirler.

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1996 yılında nikah masasına oturan çiftin Can adında bir oğlu var.

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