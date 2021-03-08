Meghan Markle kimdir? İşte, Meghan Markle'ın hayatı ve Prens Harry ile olan ilişkisi hakkında detaylar
Meghan Markle, geçtiğimiz yıllarda Prens Harry ile evlenmesinin ardından İngiliz Kraliyet hanedanlığında büyük bir yeniliğe neden olmasıyla gündemde yer almıştı. Prens Harry'nin kraliyetten uzaklaşmasına neden olan isim olarak bilinen Meghan Markle, sade bir hayatı seçmiş ve hayatını kraliyetten uzak idame ettirmeye yönelik kararı ile kamuoyunu sarsmıştı. Peki, Meghan Markle kimdir? İşte, dünyanın konuştuğu o isim hakkında kısa ve öz bilgiler
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4 Ağustos 1981 doğumlu olan Meghan Markle, Aslan burcudur. Astrologlar tarafından tipik bir Aslan karakterine sahip olduğu söylenen Meghan Markle, Afro Amerikalı bir anne ve Amerikalı bir babadan dünyaya gelmiştir. Tam ismi ise Rachel Meghan Markle'dır.
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Meghan, her ne kadar oyunculuk yapsa da aslında mezun olduğu alan çok farklı. 2003 yılında mezun olduğu Northwestern Üniversitesi'nde İletişim ve Uluslararası İlişkiler okudu. Henüz genç bir kızken, 17 yaşında ABD'li şarkıcı Tori Amos'un 1000 Oceans şarkısının klibinde oynadı.
Meghan Markle, Arjantin Büyükelçiliği'nde staj yapmış ve akıcı bir şekilde İspanyolca konuşabiliyor.
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Dünyada oldukça nadir görülen bir özelliğe sahip; hem sağ hem de sol elini kullanabiliyor. Bu durumun tıptaki adı ise ambidextrous.
Meghan Markle ile William Shakespeare akraba olabilir! Söylenenlere göre, Markle ve Shakespeare 13 kuşak öncesinden 5. göbekten kuzenler. Bundan Meghan'ın haberi var mı bilemiyoruz...
Prens Harry, Meghan Markle'ın ilk evliliği değil. Markle, film yapımcısı Trevor Engelson ile 2011 yılında evlendi ve 2 yıl sonra boşandı.
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Prenslerin, daha önce evlenip boşanan biri ile evlenmesi sarayda pek görülen bir durum değil. Prens Harry'nin, Meghan Markle ile evleneceği duyurması pek çok açıdan olay olmuştu. Meghan'ın oyunculuk yapması, ABD'li bir melez olması, daha önce bir evlilik yapmış olması kraliyetin tepkisini çekmişti.
Prens Harry ile evlendiğinde 36 yaşında olan Meghan Markle, 'en yaşlı kraliyet gelini' unvanına sahip.
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9 Mayıs 2018'de evlenen Prens Harry ile Meghan Markle'ın aşkı tüm dünyada olay olmuştu. Romantik aşkın kahramanlarından Prens Harry, Meghan Markle'ın nişan yüzüğünü kendisi tasarlamıştı. Öyle ki bu yüzük, 1997'de hayatını kaybeden Prenses Diana'nın son koleksiyonundan iki pırlanta içeriyor.Prens Harry, eğer annesi hayatta olsaydı eşi Meghan Markle ile aralarından su sızmayacağını söylüyor, "Sorgusuz sualsiz birbirlerine çok yakın olurlardı. Annem eğer burada olsaydı muhtemelen aralarından su sızmazdı. Meghan annemin en yakın arkadaşı olurdu" diyor.