Meghan Markle kimdir? İşte, Meghan Markle'ın hayatı ve Prens Harry ile olan ilişkisi hakkında detaylar

Prenslerin, daha önce evlenip boşanan biri ile evlenmesi sarayda pek görülen bir durum değil. Prens Harry'nin, Meghan Markle ile evleneceği duyurması pek çok açıdan olay olmuştu. Meghan'ın oyunculuk yapması, ABD'li bir melez olması, daha önce bir evlilik yapmış olması kraliyetin tepkisini çekmişti.



Prens Harry ile evlendiğinde 36 yaşında olan Meghan Markle, 'en yaşlı kraliyet gelini' unvanına sahip.