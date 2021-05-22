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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 - 14:35 | 

Mayıs ayının son fırsatı! İşte en ucuz otomobiller

Koronavirüs pandemisi, çip tedariğinde yaşanan sorunlar nedeniyle otomobil fiyatlarında artış devam ediyor. Döviz kurlarındaki oynaklık da fiyatlarda etkili oldu. En ucuz otomobil 146.900 liradan satışa sunuluyor.

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1

Otomotiv şirketleri Mayıs ayına ilişkin fiyat listelerini güncellediler. Bir çoğu fiyatlara zam yapma kararı aldı. Yerli üretim olan otomobillerde fiyatlar düşük kalmaya devam etti.

2

Pandemi koşulları ve çip tedariğinin zorlaşması nedeniyle bazı markalar üretimlerine ara verirken döviz kurlarında yaşanan yükseliş de fiyatlarda etkili oldu.

İŞTE MARKALARIN EN UCUZ OTOMOBİLLERİ

3

Alfa Romeo Giulia 839.950 lira

4

Audi A3 Sportback 426.980 lira

5

BMW 118i 441.100 lira

6

Citroen C3 167.000 lira

7

Dacia Sandero 160.000 lira

8

Fiat Egea 146.900 lira

9

Honda Civic Sedan 294.500 lira

10

Hyundai i10 154.950 lira

11

KIA Rio 156.500 lira

12

Mercedes A200 528.000 lira

13

Nissan Micra 204.400 lira

14

Opel Corsa 176.900 lira

15

Peugeot 208 189.000 lira

16

Renault Clio 171.900 lira

17

Seat Ibiza 159.900 lira

18

Skoda Fabia 205.400 lira

19

Toyota Corolla 211.700 lira

20

Volkswagen Polo 207.300 lira

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