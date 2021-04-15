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Televizyon
Haber Giriş: 15 Nisan 2021 - 11:32 | 

Mavera ne demek? İşte Maveraya Yolculuk dizisinin konusu ve oyuncuları

Hâce Ahmed Yesevi’nin destansı hikayesini anlatan 'Mavera' dizisi Ramazan ayı boyunca her gün saat TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. TRT 1'in Ramazan ayı boyunca yayınlayacağı Maveraya Yolculuk dizisinin yönetmen koltuğunda Doğan Ümit Karaca oturuyor. Peki, Mavera ne demek? Maveraya Yolculuk dizisinin oyuncuları kimler? İşte Maveraya Yolculuk dizisinin konusu ve oyuncuları

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1

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın üstlendiği, tarihteki ilk Alperenlerin hikayesi Mavera, Yusuf Hemedani tarafından Bağdat’a gönderilen Hace Ahmed Yesevi’nin o dönem adeta küçük bir dünya olan Bağdat’ta verdiği dirlik ve beraberliğin mücadelesini konu alıyor. Hâce’nin hikmetli nefesi; insanların ruhuna dokundukça, saflar belirginleşiyor. Bir tarafta onu Bağdat’tan göndermek isteyenlerin kurduğu fitne mahfili; diğer tarafta ise Hâce Ahmed’in “Alp” bileğiyle koruyup, “Eren” yüreğiyle kucaklayacağı insanlar…

2

Uygarlığımızın büyük ışığı Hace Ahmet Yesevi’nin verdiği büyük mücadeleyi anlatan Mavera dizisinin oyuncu kadrosunda; Korel Cezayirli, Görkem Sevindik, Tansel Öngel, Sinan Tuzcu, Hasan Küçükçetin, Ferit Kaya, Adrian Can, Evren Erler, Mehmet Korhan Fırat, Nusret Çetinel, Erdem Ergüney, Nur Berfin Çiroğlu, Dilara Yeşilyaprak, Recep Usta, Sedat Mert, Muharrem Özcan, Demircan Kaçel, Handan Yıldırım, Haydar Köyel, Atilla Öner, Arben Akış, Volkan Uygun, Alper Türedi, Şükran Karanlık, Alkan Kızılırmak ve Zara rol alıyor.

3MAVERA NE DEMEK

MAVERA NE DEMEK?

Arapça dilinden Türkçe’ye geçen Mavera kelimesi dilimizde oldukça kullanılan eski kelimelerden birisidir. Bir şeyin ötesinde, arkasında, gerisinde bulunan yer, zaman anlamında kullanılmaktadır.

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