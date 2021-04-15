Mavera ne demek? İşte Maveraya Yolculuk dizisinin konusu ve oyuncuları

Uygarlığımızın büyük ışığı Hace Ahmet Yesevi’nin verdiği büyük mücadeleyi anlatan Mavera dizisinin oyuncu kadrosunda; Korel Cezayirli, Görkem Sevindik, Tansel Öngel, Sinan Tuzcu, Hasan Küçükçetin, Ferit Kaya, Adrian Can, Evren Erler, Mehmet Korhan Fırat, Nusret Çetinel, Erdem Ergüney, Nur Berfin Çiroğlu, Dilara Yeşilyaprak, Recep Usta, Sedat Mert, Muharrem Özcan, Demircan Kaçel, Handan Yıldırım, Haydar Köyel, Atilla Öner, Arben Akış, Volkan Uygun, Alper Türedi, Şükran Karanlık, Alkan Kızılırmak ve Zara rol alıyor.