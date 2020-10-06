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Televizyon
Haber Giriş: 06 Ekim 2020 - 14:08 | 

Masumlar Apartmanı’nda Han neden çöp karıştırıyor, hastalığı ne?

Masumlar Apartmanı dizisinin geçtiğimiz bölümlerinde Han’ın çöp toplaması sosyal medyanın da en çok konuşulan konularından biri oldu. Varlıklı bir iş adamı olmasına rağmen geceleri kıyafetlerini değiştirerek çöp toplamaya giden Han’ın hastalığı merak ediliyor. Peki, Masumlar Apartmanı’nda Han neden çöp karıştırıyor, hastalığı ne?

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Masumlar Apartmanı dizisinin 2. Bölümünden bu yana dizi takipçileri Han’ın hastalığını merak ediyor. Ablalarının aksine daha aklı başında görülen Han’sa geceleri bambaşka bir kimliğe bürünerek çöp toplamaya gidiyor. Çocukken en sevdiği oyuncak annesi tarafından çöpe atılan Han’ın yaşadığı travma ardından kompulsif biriktirme hastası (dispozofobi) olduğu ortaya çıktı.

2Dispozofobi nedir
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Dispozofobi nedir?

Dispozofobi yani biriktirme hastalığı, obsesif-kompulsif bozukluğun ilk evrelerinden olan oldukça yaygın görülen bir hastalıktır. Psikoloji literatüründe dispozofobi olarak ifade edilen bu hastalığa sahip olan bireyler, bazı eşyalarını ileride lazım olabilir düşüncesiyle saklamaktadır.Dispozofobi, kompulsif biriktirme hastalığı, istifçilik de denilen bu sorun, değersiz, sağlıksız, kullanılmayan tüm eşyaların biriktirilmesi ve atılamaması durumuna denir

3HAN KARAKTERİ HAKKINDA BİLGİLER
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HAN KARAKTERİ HAKKINDA BİLGİLER

Üç kız kardeşi ve hasta babasıyla yaşayan Han, kendi hayallerinden tamamen vazgeçmiş biridir. Yaşamı takıntılarla dolu ablaları ve işi arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaya çalışan Han’ın İnci ile tanışması onun için bir dönüm noktası olur.

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