Masumlar Apartmanı’nda Han neden çöp karıştırıyor, hastalığı ne?

Dispozofobi nedir? Dispozofobi yani biriktirme hastalığı, obsesif-kompulsif bozukluğun ilk evrelerinden olan oldukça yaygın görülen bir hastalıktır. Psikoloji literatüründe dispozofobi olarak ifade edilen bu hastalığa sahip olan bireyler, bazı eşyalarını ileride lazım olabilir düşüncesiyle saklamaktadır.Dispozofobi, kompulsif biriktirme hastalığı, istifçilik de denilen bu sorun, değersiz, sağlıksız, kullanılmayan tüm eşyaların biriktirilmesi ve atılamaması durumuna denir