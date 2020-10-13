Masumlar Apartmanı Han'ın ne hastası? Dispozofobi (kompulsif biriktirme hastalığı) nedenleri
Dispozofobi yani kompulsif biriktirme hastalığı Masumlar Apartmanı dizisiyle beraber gündeme gelen konulardan oldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan diziside oyuncu Birkan Sokullu'nun hayat verdiği ana karakterlerden olan Han'ın geceleri çöp karıştırması ve bulduğu kağıtları evinin bir köşesinde toplaması sosyal medyanın da gündemine geldi. Gerçek hayat hikayesinden esinlenilen Masumlar Apartmanı'nda Han'ın hastalığı tıpta dispozofobi olarak tanımlanıyor. Peki, dispozofobi nedir? İşte, Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığıyla ilgili bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Masumlar Apartmanı dizisi izleyiciler tarafından tam not almaya devam ediyor. Bir ailede birbirinden farklı psikolojik rahatsızlıkların anlatıldığı dizide, Han'ın hastalığı merak konusu oldu. Zengin bir iş adamı olan Han'ın geceleri çöp karıştırması ve kirlenmekten duyduğu rahatlama ekranlara geldi. Han karakteri'nin hastalığı olan kompulsif biriktirme hastalığı değersiz, kullanılmayan tüm eşyaların biriktirilmesi ve atılamaması durumudur.
2
Abone Ol
MASUMLAR APARTMANI HAN'IN HASTALIĞI
Dispozofobi yani biriktirme hastalığı, obsesif-kompulsif bozukluğun ilk evrelerinden olan oldukça yaygın görülen bir hastalıktır. Psikoloji literatüründe dispozofobi olarak ifade edilen bu hastalığa sahip olan bireyler, bazı eşyalarını ileride lazım olabilir düşüncesiyle saklamaktadır.Dispozofobi, kompulsif biriktirme hastalığı, istifçilik de denilen bu sorun, değersiz, sağlıksız, kullanılmayan tüm eşyaların biriktirilmesi ve atılamaması durumuna denir.
3
Abone Ol
Dispozofobi hastaları eski dergiler, plastik kaplar, giysiler, önemsiz e-postalar, faturalar, not tutulmuş ya da liste yapılmış kâğıtlar gibi gereksiz birçok şeyi biriktirir.
4
Abone Ol
MASUMLAR APARTMANI HAN KİMDİR?
Üç kız kardeşi ve hasta babasıyla yaşayan Han, kendi hayallerinden tamamen vazgeçmiş biridir.
5
Abone Ol
Yaşamı takıntılarla dolu ablaları ve işi arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaya çalışan Han’ın İnci ile tanışması onun için bir dönüm noktası olur.