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GeriTelevizyon MasterChef Eren kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Eren Kaşıkçı üçüncü gömleğin sahibi oldu!
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Televizyon
Haber Giriş: 06 Ocak 2022 - 10:01 | 

MasterChef Eren kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Eren Kaşıkçı üçüncü gömleğin sahibi oldu!

MasterChef Türkiye'nin sonlarına yaklaşırken, yarışmacılar son önlükleri almak için tüm yaratıcılıklarını kullanıyorlar. Birbirinden değerli şeflerin tabaklarını çıkarmaya ve verilen ürünleri en iyi şekilde sunuma hazırlamaya çalışan yarışmacılardan üçüncü önlüğün sahibi MasterChef Eren oldu. Kızıl sakal olarak bilinen MasterChef Eren kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte MasterChef Eren Kaşıkçı hakkında bilgiler...

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MasterChef'te son 5 yarışmacı performanslarıyla birinci olmak için mücadele veriyorlar. Her gün bir yarışmacının kazandığı önlüğü üçüncü olarak MasterChef Eren aldı. Peki, MasterChef Eren kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte MasterChef Eren Kaşıkçı hakkında bilgiler...
2MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI KİMDİR

MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

1989 doğumlu olan Eren Kaşıkçı 32 yaşındadır. Kırıkkale doğumlu olan yarışmacı Tokatlıdır. Bir kardeşi bulunan Eren Kaşıkçı'nın babası asker annesi ise ev hanımıdır. Yarışmaya Gökçeada’dan katılan Eren Kaşıkçı evli ve bir çocuk babasıdır.
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19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'ne giden Kaşıkçı, bu bölümü tamamlamamıştı. MasterChef Eren 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim almıştır.

Gökçeada'da bir otelde şeflik yapan Eren, MasterChef'te birinci olmak için son dörtlüde mücadele edecek.
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