Televizyon Haber Giriş: 06 Ocak 2022 - 10:01 | 06 Ocak 2022 - 13:18

MasterChef Eren kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Eren Kaşıkçı üçüncü gömleğin sahibi oldu!

MasterChef Türkiye'nin sonlarına yaklaşırken, yarışmacılar son önlükleri almak için tüm yaratıcılıklarını kullanıyorlar. Birbirinden değerli şeflerin tabaklarını çıkarmaya ve verilen ürünleri en iyi şekilde sunuma hazırlamaya çalışan yarışmacılardan üçüncü önlüğün sahibi MasterChef Eren oldu. Kızıl sakal olarak bilinen MasterChef Eren kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte MasterChef Eren Kaşıkçı hakkında bilgiler...