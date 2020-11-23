MasterChef’ten elenen isim Ayyüce oldu- MasterChef Ayyüce kimdir, kaç yaşında?

MasterChef'in bu haftaki eleme adaylarından biri de Ayyüce Kamit olmuştu. Uğur ve Sefa ile eleme potasına kalan Ayyüce Kamit, MasterChef'e veda etti. Haftalardır mücadele eden genç yarışmacı, veda konuşmasında gözyaşlarını tutamadı