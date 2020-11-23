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Haber Giriş: 23 Kasım 2020 - 08:01 | 

MasterChef’ten elenen isim Ayyüce oldu- MasterChef Ayyüce kimdir, kaç yaşında?

MasterChef’ten kim elendi? Sorusunun yanıtı Ayyüce Kamit oldu. Haftalar süren MasterChef mücadelesi 22 Kasım’da sona eren Ayyüce Kamit, eleme açıklaması ardından duygusal anlar yaşadı. Karar ardından Ayyüce’nin hayatına dair bilgiler bir kez daha gündeme geldi. Peki, MasterChef’ten elenen Ayyüce Kamit kimdir, kaç yaşında?

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MasterChef'in bu haftaki eleme adaylarından biri de Ayyüce Kamit olmuştu. Uğur ve Sefa ile eleme potasına kalan Ayyüce Kamit, MasterChef'e veda etti. Haftalardır mücadele eden genç yarışmacı, veda konuşmasında gözyaşlarını tutamadı

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Ayyüce Kamit, 24 yaşında ve aslen Sakaryalı. Yarışmaya İstanbul’dan dahil olan Kamit, MasterChef'in mutfak konusunda deneyimli isimlerindendi. Ayyüce Kamit'in yarışmadan önce dört yıllık aşçılık deneyimi bulunuyor.

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MasterChef>'in 16 yarışmacısı arasına katılmayı başaran Ayyüce Kamit, ilk turda üç şeften de "evet" oyu almıştı.

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