MasterChef’te kim kazandı, kadroya kim girdi? 17 Ağustos MasterChef 2021'de kadroya giren 13. yarışmacı belli oldu!

Bir sonraki turda ise bu kez yarışmacılardan ana ürün işkembe olan yaratıcı yemek yapmaları istendi. Şefler bu yemek için ise 40 dakika süre verdi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in verdiği karara göre Mert Yılmaz, MasterChef 2021'in ana kadrosuna giren on üçüncü yarışmacı seçildi. Zorlu gecede beşinci Nergiz, dördüncü Nejdet, üçüncü Atakan olurken; Rabia, geceyi ikinci olarak bitirdi.