MasterChef’te kim kazandı, kadroya kim girdi? 17 Ağustos MasterChef 2021'de kadroya giren 13. yarışmacı belli oldu!
MasterChef’te kazanan isim gecenin sonunda belli oldu. Final turu heyecanı hız kesmeden devam eden MasterChef Türkiye'nin 17 Ağustos Salı akşamı ekranlara gelen 40. bölümünde yarışmacılar MasterChef 2021 yarışmacısı olmak için ikili turda şeflerin istedikleri menüleri en kısa sürede hazırlamaya çalıştı. Kazandibi tatlısı ve yaratıcılık yemeğinin yapıldığı gecede, Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in kararı üzerine MasterChef'in 13. yarışmacısı olan isim büyük sevinç yaşadı. Peki, MasterChef’te kim kazandı? İşte, MasterChef 2021'de kadroya giren 13. yarışmacı.
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MasterChef Türkiye 2021'de salı gecesi final mücadelesi devam etti. Tv8 ekranlarında sevenleri ile buluşan yarışmada kadroya giren 13. isim kesinleşti. Kazandibi tatlısı ve yaratıcılık yemeğini yapmaya çalışan yarışmacılardan Rabia, Suzan, Mert, Nergiz, Atakan ve Nejdet final turuna yükseldi. Rakiplerinden daha iyi tabak çıkaran Mert Yılmaz ise gecenin kazananı olarak kadroya dahil oldu.
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MASTERCHEF'TE KADROYA GİREN İSİM KİM?
MasterChef'te yarışmacılar gecenin ilk yemeği olan kazandibi yapmak için mutfağa girdi. Şefler tatlı turunda yarışmacılara 35 dakika + 5 dakika süre tanıdı. Bu zorlu yemeğin yapımı öncesi yarışmacılara ikaz eden Somer Şef, kazandibini 35 dakika sürede bitirip buzdolabına girmesi gerektiğini ve bu süre içerinde yetiştiremeyenin eleneceğini belirtti. Şefler, hazırlanan ürünlerin tadımını yaparak üst tura çıkan isimlerin Rabia, Suzan, Mert, Nergiz, Atakan ve Nejdet olduğunu açıkladı.
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Bir sonraki turda ise bu kez yarışmacılardan ana ürün işkembe olan yaratıcı yemek yapmaları istendi. Şefler bu yemek için ise 40 dakika süre verdi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in verdiği karara göre Mert Yılmaz, MasterChef 2021'in ana kadrosuna giren on üçüncü yarışmacı seçildi. Zorlu gecede beşinci Nergiz, dördüncü Nejdet, üçüncü Atakan olurken; Rabia, geceyi ikinci olarak bitirdi.
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MASTERCHEF MEHMET KİMDİR?
MasterChef'in 13. yarışmacısı olan Mert Yılmaz aslen Bolu'lu ve 29 yaşında. Yarışma için Los Angeles'tan gelen Mehmet 2009 yılında Bolu Mengen aşçılık bölümünü bitirdi.
4 sene mesleğini yaptıktan sonra sekiz yıl ara verdiğini söyleyen yarışmacı dünyanın değişik yerlerine seyahat ettiğini söylüyor.